Про загибель військового повідомили в оперативному командуванні "Північ".

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Із сумом та жалем повідомляємо про загибель у бою з рашистською сволотою нашого побратима, командира батальону 72 ОМБр, майора Андрія Верхогляда,

– йдеться у повідомленні командування.

Побратими загиблого бійця зазначили, що Андрій був шляхетним, рішучим, сміливим та безмежно життєрадіснішим. "Був одним з найкращих командирів, гордістю бригади".

"Неможливо уявити Андрія за завісою земного життя. Серця нашої родини сповнені жалоби та люті. Торувати дальший шлях ми надалі будемо разом. Із тобою. Тільки ти тепер тримаєш над нами небо", – додали побратими.

"Людина – усмішка, людина – герой"

Про втрату написав також військовий журналіст Володимир Рунець, він зазначив, що досі не може повірити у втрату друга та, що Андрій був тією людиною, яка щодня наближала Україну до перемоги.

Я вірю, що ти поруч – усміхнений, спокійний і зібраний, як завжди. Я не вірю, що тепер нас розділяє всесвіт, і що я не почую твій голос в телефоні. Я знаю, що на цей пост ти б сказав: "не ний і не за*обуй". Бо ти завжди вмієш поселити в людині спокій, навіть коли сам нервуєш. Людина – усмішка, людина – порядність, людина – герой,

– написав Володимир Рунець.

У бою з окупантами загинув офіцер Андрій Верхогляда / Фото Володимир Рунець

Андрій Верхогляда – Герой України

Офіцер ЗСУ Андрій Верхогляда, позивний "Лівша" – народився в місті Новоград-Волинський Житомирської області, у родині військовослужбовців. Дід, батько й брат – військові.

Коли почалася війна, він навчався на 2-му курсі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Андрій Верхогляда нагороджений недержавною нагородою Народний герой України, відомий за боями в районі Авдіївки 2017 року (позиція "Алмаз").

У нас є одна мета – це незалежність України. У нас є один ворог – Росія. Наша ціль – свобода наших дітей, свобода наших батьків і свобода нашої держави. Вона буде досягнута, всі завдання, які перед нами стоять, ми виконаємо. Перемога за нами! Це наша земля, за нами правда,

– говорив в одному з інтерв'ю Верхогляд.

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