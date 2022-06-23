О гибели военного сообщили в оперативном командовании "Север".

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С грустью и сожалением сообщаем о гибели в бою с решистской сволочью нашего побратима, командира батальона 72 ОМБр, майора Андрея Верхосмотра,

– говорится в сообщении командования.

Собратья погибшего бойца написали, что Андрей – это благородство и решительность, смелость и безграничная жизнерадостность. Он был одним из лучших командиров, гордостью бригады.

"Невозможно представить Андрея за занавесом земной жизни. Сердца нашей семьи полны траура и ярости. Торчить дальнейший путь мы будем вместе. С тобой. Только ты теперь держишь над нами небо", – добавили собратья.