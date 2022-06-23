Казалось, на Площадь Славы собрался весь город, чтобы проститься с "Историком". Его друзья, родня, питомцы его лагерей и их родители, люди, которые вдохновлялись его деятельностью. Крик и слезы мамы пронизал всю площадь и сердце каждого, кто пришел к Павлу. Среди людей часто слышались слова: "Не верю!" Во время прощания на месте началась гроза и сильный дождь. Небо плакало вместе со всеми, кто пришел проститься с "Историком".

Цена победы: в бою с оккупантами погиб активист Павел "Историк" Добротворский

Родители не могли сдержать своих эмоций из-за потери сына / Фото – Валентина Полищук, 24 канал

Друзья из "Зов Яра" о деле "Историка"

Нам удалось пообщаться с воспитанниками ОО "Зов Яра" , которую основал "Историк" два года назад. Анастасия Ткаченко – подруга Павла и член команды организации.

И хотя я не смогла спасти его жизнь, я верю, что спасу жизнь других. И они смогут отомстить и спасти нашу землю.

Сейчас Анастасия в рядах ВСУ спасает жизнь раненых бойцов. Рассказывая об "Историке", не может сдержать слез:

"Историк был для меня самым дорогим человеком в мире. Когда я писала, что он – восход солнца моей жизни, то это действительно так. Он показал мне всю жизнь настоящей. Я благодарю его за то, кем я сейчас. Когда я приехала на лагерь "Он открыл мне глаза на жизнь и взгляды. Все благодаря ему. Я загорелась этим. И когда он предложил делать лагерь, я научилась общаться с людьми, с родителями детей. Хотя до этого я была очень закрытым человеком. Я стала инструктором по медицинской помощи" на лагере, и благодаря этому я сейчас на фронте в медицинской службе.И хотя я не смогла спасти его жизнь, я верю, что спасу жизнь других.И они смогут отомстить и спасти нашу землю.Оно будет продолжаться. сердец и постоянно будет двигать у нас вперед. "Историк" - это уникальный человек, таких больше не будет. Он вдохновил меня на жизнь, сознание и идеалы, которые у меня есть. Все, что я имею после его гибели как Героя".

"И хотя я не смогла спасти его жизнь, я верю, что спасу жизнь других" / Фото – Валентина Полищук, 24 канал

Также друг Павла, Тарас Терещенко, рассказывает:

Историк жил по тем ценностям, которые воспитывал у детей – побратимство, дисциплина, патриотизм . Он считал людей по делу собратьями и сестрами, и разделял с ними все, что имел: как хорошее, так и плохое. Постоянно имел свой режим дня, спал по 5 часов и занимался двигателем. И действительно, доказал, что лозунг «Воля Украины или смерть» для него не пустые слова. Ценой собственной жизни

Побратимы Павла с ОО "Зов Яра" / Фото – Валентина Полищук, 24 канал

Он олицетворял все, о чем мечтал. Потому и зажигал всех, кто был рядом своим энтузиазмом

Побратимы и сестры благодарны Павлу за то, что изменил их жизнь своей наукой. Ирина Жирная говорит:

"Историк очень любил планирование. Он научил тому, что организация времени - ключ к успеху в любом деле. Может поэтому он жил в постоянном движении, был очень занят и все успевал. Также он был отличным примером человека, увлекающегося своим делом. И это восхищение было не на словах, он воплощал все, о чем мечтал, поэтому и зажигал всех, кто был рядом своим энтузиазмом.

Побратимы Павла с ОО "Зов Яра" / Фото – Валентина Полищук, 24 канал

"Отец, мама, я на 30 минут домой, собрать вещи и в Холодный Яр"

Как рассказывают друзья, родители Павла заслуживают отдельного уважения за то, что воспитали такого сына. Сестра Мария Гусева поделилась щемящей историей о них.

В своем завещании Павел Добротворский написал, что его кредо: "Жизнь требует движения". Именно поэтому в наследство оставил свой вклад для государства. К сожалению, из-за российских оккупантов Украина теряет своих лучших сыновей. Но друзья уверяют, что они с честью продолжат дело "Историка".

"Сын – лучший Человек, которого я знаю." / Фото – Валентина Полищук, 24 канал

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