Что известно о Павле Добротворском?
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Друзья о Павле Добротворском
Друзья знали, что "Историк" готовился с честью принять смерть в бою. Однако до сих пор не могут оправиться от потери. Друг Павла Добротворского, активист Сергей Мазур пишет, что Украина потеряла прекрасного Человека.
"Украина потеряла прекрасного Человека" / Скриншот из Facebook Сергея Мазура
Фотограф 24 канала Валентина Полищук также дружила с "Историком". Рассказывает, что Павел часто шутил о своей смерти, но теперь он навсегда воссоединился со своим родным Холодным Яром.
"Мое сердце разбилось на молекулы" / Скриншот из Facebook Валентины Полищук
О мечтах и жизни "Историка"
Павел рассказывал друзьям, что мечтает – создать место, где сможет воспитывать сознательную и патриотическую молодежь. Так и вышло. Весной 2020 года "Историк" вместе с единомышленниками приобрели территорию в Холодном Яру, где построили место для проведения летнего детского лагеря. Как отмечал Павел, Холодный Яр – символическая и мощная историческая местность.
О Холодном Яру писал Тарас Шевченко, там Максим Зализняк возглавил гайдамацкое восстание. А также там произошли знаки боя холодноярцев УНР против большевиков. Именно эти события описал Юрий Горлис-Горский в своем романе Холодный Яр. Эта книга была символической для "Историка" и вдохновила на популяризацию Холодного Яра и дальнейшую борьбу за Украину.
"Историк" воплотил свою мечту в жизнь за создавшего ОО "Зов Яра" / Фото с Facebook Павла Добротворського
В ноябре прошлого года Павел отправился в Нидерланды, чтобы посетить могилу и почтить своего идейного наставника Евгения Коновальца.
Могила Евгения Коновальца в Роттердаме / Фото с Facebook Павла Добротворського
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"Жизнь требует движения"
Как рассказывают друзья "Историка", главным кредо его жизни были слова - "Жизнь требует движения". Поэтому за свои 25 лет Павел успел сделать немало. Много путешествовал по миру, популяризировал Холодный Яр и ставил себе в пример таких украинских деятелей, как Евгений Коновалец, Василий Стус, Юрий Горлис-Горский и Павел Скоропадский.
В одном из последних сообщений Павел Добротворский сказал:
Это – война. И на нем будут умирать. И, может, я тоже умру. Однако я психологически готов принять смерть и хочу, чтобы у меня не было страха в этот момент. Чтобы кацап не видел, как я боюсь. В общей истории государства я – только элемент, как и все мы. И гибель сейчас – это честь. Мы станем примерами для следующих. Как для нас сейчас холодноярцы. Я могу погибнуть и все. Как ты, и наши родители. В бою или под завалами уничтоженных построек. Однако сейчас, пока жив – борись и учись. Противень, все, как и говорил Горский. Для лошади того, кто станет на мое место, и ничего под солнцем не изменится.
Павел Добротворский в Холодном Яру во время проведения детского лагеря / Фото с Facebook Павел Добротворський
Очень печальный сиволизм. Сегодня прощались с Романом Ратушным, защищавшим Протасов Яр. И наш Историк сегодня, который больше всего любил свой Холодный Яр,
– отмечают друзья Павла
Прощание с "Историком"
ОО "Зов Яра" распространили анонс и все детали по прощанию с Павлом:
"Завтра в 12:30 на Площади Славы в Черкассах состоится честь памяти Историка. Приглашаем вас отдать честь Человеку, ставшему рупором украинского национализма. Есть возможность приехать в Черкассы из Киева автобусом. Сбор в 8:00 возле метро Харьковской. Для подтверждения бронирование места обращайтесь по этому номеру: +380680346886 (Екатерина). Что касается цветов, то только живы, как хотел Историк в завещании. Мы не прощаемся. Ты будешь жить вечно в наших образах и в продолжении общего дела. Спасибо за Чин, Брат."
Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким Павла "Историка" Добротворского.