Що відомо про Павла Добротворського?

“Історик” народився в Черкасах. Взимку минулого року став магістром історії у Національному педагогічному університеті ім. Драгоманова. Працював вчителем історії у школі. Протягом багатьох років займався національно-патріотичним вихованням молоді. В 2020 році заснував власну ГО “Поклик Яру”, де протягом року проводив літні дитячі табори та патріотичні заходи.

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Друзі про Павла Добротворського

Друзі знали, що “Історик” готувався з честю прийняти смерть в бою. Проте, досі не можуть оговтатись від втрати. Друг Павла Добротворського, активіст Сергій Мазур пише, що Україна втратила чудову Людину.





“Україна втратила чудову Людину” / Скриншот з Facebook Сергія Мазура

Фотограф 24 каналу Валентина Поліщук також дружила з "Істориком". Розповідає, що Павло часто жартував про свою смерть, але тепер він навіки возʼєднався із своїм рідним Холодним Яром.

"Моє серце розбилось на молекули" / Скриншот з Facebook Валентини Поліщук

Про мрії та життя "Історика"

Павло розповідав друзям, що має мрію – створити місце, де зможе виховувати свідому та патріотичну молодь. Так і сталося. Навесні 2020 року “Історик” разом із однодумцями придбали територію в Холодному Яру, де збудували місце для проведення літнього дитячого табору. Як зазначав Павло, Холодний Яр – символічна та потужна історична місцевість.

Про Холодний Яр писав Тарас Шевченко, там Максим Залізняк очолив гайдамацьке повстання. А також там відбулися знакові бої холодноярців УНР проти більшовиків. Саме ці події описав Юрій Горліс-Горський у своєму романі “Холодний Яр”. Ця книга була символічною для “Історика” та надихнула на популяризацію Холодного Яру та подальшу боротьбу за Україну.

"Історик" втілив свою мрію в життя за створив ГО "Поклик Яру" / Фото з Facebook Павла Добротворського

В листопаді минулого року Павло вирушив до Нідерландів, щоб відвідати могилу та вшанувати свого ідейного наставника Євгена Коновальця.

Могила Євгена Коновальця в Роттердамі / Фото з Facebook Павла Добротворського

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“Життя вимагає руху”

Як розповідають друзі “Історика”, головним кредо його життя були слова – “Життя вимагає руху”. Тому, за свої 25 років Павло встиг зробити чимало. Багато подорожував світом, популяризував Холодний Яр та ставив собі за приклад таких українських діячів як Євген Коновалець, Василь Стус, Юрій Горліс-Горський та Павло Скоропадський.

В одному з останніх дописів Павло Добротворський сказав:

“Це війна. І на ній будуть вмирати. І, може, я теж помру. Проте я психологічно готовий прийняти смерть і хочу, щоб я не мав страху в цей момент. Щоб кацап не бачив, як я боюсь. У загальній історії Держави я – тільки елемент, як і всі ми. І загибель зараз – це честь. Ми станемо прикладами для наступних. Як для нас зараз холодноярці. Я можу загинути і все. Як і ти, і наші батьки. В бою або під завалами знищених будівель. Проте зараз, поки живий – борись і вчись. Бляха, все, як і казав Горський. Для коня того, хто стане на моє місце, і нічого під сонцем не зміниться."

Павло Добротворський в Холодному Яру під час проведення дитячого табору / Фото з Facebook Павла Добротворського

Дуже сумний сиволізм. Сьогодні прощалися із Романом Ратушним, який захищав Протасів Яр. І наш Історик сьогодні, який понад все любив свій Холодний Яр, – зазначають друзі Павла

Прощання з "Істориком"

ГО "Поклик Яру" поширили анонс та всі деталі стосовно прощання з Павлом:

"Завтра о 12:30 на Площі Слави в Черкасах відбудеться вшанування пам‘яті Історика. Запрошуємо вас віддати честь Людині, що стала рупором українського націоналізму. Є можливість приїхати в Черкаси з Києва автобусом. Збір о 8:00 біля метро Харківської. Для пітвердження бронювання місця звертайтеся за цим номером: +380680346886 (Катерина). Щодо квітів, то тільки живі, як хотів Історик в заповіті. Ми не прощаємось. Ти будеш жити вічно в наших образах і в продовженні спільної справи. Дякуємо за Чин, Брате."

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Павла "Історика" Добротворського.