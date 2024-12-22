Україна захищається від колоніальних зазіхань Росії вже 1033 дні. Про головні події цього дня – читайте на 24 Каналі.
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В Росії палає черговий НПЗ: Орел під масованою атакою БпЛА
Орловська область Росії зазнала масованої атаки безпілотників, під ударом опинилася нафтобаза.
Губернатор Орловської області підтвердив атаку та повідомив про роботу оперативних служб над ліквідацією наслідків.
Усик вдруге переміг Ф'юрі у 2024 році та захистив чемпіонські пояси
У ніч із 21-го на 22-ге грудня відбувся реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Боксери вийшли у ринг "Kingdom Arena" у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
Усик зміг здобути перемогу роздільним рішенням суддів, а у 9 раунді навіть відправив Ф'юрі у нокдаун.
Перемогу здобув Усик та захистив свої чемпіонські пояси.