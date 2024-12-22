06:26, 22 грудня

У ніч із 21-го на 22-ге грудня відбувся реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Боксери вийшли у ринг "Kingdom Arena" у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Усик зміг здобути перемогу роздільним рішенням суддів, а у 9 раунді навіть відправив Ф'юрі у нокдаун.



Перемогу здобув Усик та захистив свої чемпіонські пояси.