Украина защищается от колониальных посягательств России уже 1033 дня. О главных событиях этого дня – читайте на 24 Канале.

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07:42, 22 декабря

Генштаб обнародовал актуальные потери оккупантов

Украинские защитники ликвидировали еще 1820 оккупантов и уничтожили 210 единиц российской техники и вооружения за минувшие сутки.

С начала полномасштабной войны против Украины Россия уже потеряла более 774 тысяч бойцов.

07:07, 22 декабря

Путин милитаризирует молодежь для долгосрочной войны, -- ISW

Россия расширяет программы военно-патриотического воспитания молодежи как в стране-агрессоре, так и на оккупированных территориях Украины.

Накануне Путин утвердил список из 4 поручений для правительства. Они включают:

  • распоряжение о создании и развитии сети "военно-спортивных лагерей" для популяризации службы в армии среди молодежи;
  • расширение кремлевской программы "Дороги победы";
  • создание онлайн-платформы для организации программ военно-патриотического воспитания для российской молодежи;
  • перевод одного детского "оздоровительного лагеря" на круглогодичный режим работы.
06:38, 22 декабря

В России пылает очередной НПЗ: Орел под массированной атакой БпЛА

Орловская область России подверглась массированной атаке беспилотников, под ударом оказалась нефтебаза.

Губернатор Орловской области подтвердил атаку и сообщил о работе оперативных служб над ликвидацией последствий.

06:26, 22 декабря

Усик во второй раз победил Фьюри в 2024 году и защитил чемпионские пояса

В ночь с 21-го на 22-е декабря состоялся реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Боксеры вышли в ринг "Kingdom Arena" в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Усик смог одержать победу раздельным решением судей, а в 9 раунде даже отправил Фьюри в нокдаун.

Победу одержал Усик и защитил свои чемпионские пояса.