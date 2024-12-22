Украина защищается от колониальных посягательств России уже 1033 дня. О главных событиях этого дня – читайте на 24 Канале.
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Генштаб обнародовал актуальные потери оккупантов
Украинские защитники ликвидировали еще 1820 оккупантов и уничтожили 210 единиц российской техники и вооружения за минувшие сутки.
С начала полномасштабной войны против Украины Россия уже потеряла более 774 тысяч бойцов.
Путин милитаризирует молодежь для долгосрочной войны, -- ISW
Россия расширяет программы военно-патриотического воспитания молодежи как в стране-агрессоре, так и на оккупированных территориях Украины.
Накануне Путин утвердил список из 4 поручений для правительства. Они включают:
- распоряжение о создании и развитии сети "военно-спортивных лагерей" для популяризации службы в армии среди молодежи;
- расширение кремлевской программы "Дороги победы";
- создание онлайн-платформы для организации программ военно-патриотического воспитания для российской молодежи;
- перевод одного детского "оздоровительного лагеря" на круглогодичный режим работы.
В России пылает очередной НПЗ: Орел под массированной атакой БпЛА
Орловская область России подверглась массированной атаке беспилотников, под ударом оказалась нефтебаза.
Губернатор Орловской области подтвердил атаку и сообщил о работе оперативных служб над ликвидацией последствий.
Усик во второй раз победил Фьюри в 2024 году и защитил чемпионские пояса
В ночь с 21-го на 22-е декабря состоялся реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Боксеры вышли в ринг "Kingdom Arena" в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Усик смог одержать победу раздельным решением судей, а в 9 раунде даже отправил Фьюри в нокдаун.
Победу одержал Усик и защитил свои чемпионские пояса.