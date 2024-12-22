06:26, 22 декабря

В ночь с 21-го на 22-е декабря состоялся реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Боксеры вышли в ринг "Kingdom Arena" в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Усик смог одержать победу раздельным решением судей, а в 9 раунде даже отправил Фьюри в нокдаун.



Победу одержал Усик и защитил свои чемпионские пояса.