Аналитики также показали обновленные карты боев. Выводы ISW пересказывает 24 Канал.
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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 22 декабря
- Российские войска продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры за 20 и 21 декабря показывают, что россияне прошли к юго-восточным окраинам Дарьино и северным окраинам Кругленького (оба к юго-востоку от Коренево).
- Российские силы наступали вдоль границы к северу от города Харьков вблизи Казачьей Лопани и вблизи Волчанска 20 и 21 декабря, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.
- 21 декабря российские войска продолжали наступление на линии Купянск – Сватово – Кременная, но подтвержденного продвижения не сделали.
- Также россияне продолжали наступательные операции на северо-восток от Северска в районе Белогоровки и на восток от Северска в районе Верхнекаменского, но без продвижения.
- 21 декабря российские войска продолжали наступление в районе Часового Яра, но не было подтвержденных продвижений. Также они продолжали наступление в районе Торецка, но и там без продвижения.
- Российские и украинские силы недавно продвинулись на юго-запад от Покровска 20 и 21 декабря. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ отбили позиции в южном Песчаном (на юго-запад от Покровска). Но это свидетельствует и о том, что россияне недавно продвинулись к этому населенному пункту.
Боевые действия войны в Украине и России за 21 декабря / Карты ISW
- Другие кадры показывают неудачный российский моторизованный штурм с использованием 8 гражданских машин к востоку от Украинки. Это указывает на то, что российские силы, вероятно, испытывают недостаток бронетехники и танков на этом направлении.
- Российские войска незначительно продвинулись на северо-запад от Курахово. Геолокационные кадры свидетельствуют, что это произошло в центре Зори – вероятно, россияне захватили этот населенный пункт.
- 21 декабря российские войска продолжали наступательные действия на Угледарском направлении, но подтвержденного продвижения не сделали. Так же и на границе Донецкой и Запорожской областей.
- Российские и украинские источники не сообщали о боях на востоке Запорожской области вблизи Гуляйполя. На западе Запорожской области продолжались бои, но ни российские, ни украинские силы не подтвердили продвижений.
- Российские войска 20 и 21 декабря продолжали наступательные действия на Днепровском направлении, в частности в районе Казацкого и Большого Потемкинского островов (соответственно к востоку и к югу от Херсона), но не сделали подтвержденных продвижений.