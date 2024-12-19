Данные Герасимова контрастируют с более точными заявлениями главы минобороны России Андрея Белоусова. Об этом сообщают в ISW, передает 24 Канал.

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Что известно о продвижении врага в 2024 году

По словам Герасимова, российские войска захватили примерно 4500 квадратных километров в 2024 году. Однако в ISW нашли подтверждение того, что оккупанты в 2024 году захватили лишь 3306 квадратных километров.

В понедельник, 16 декабря, на заседании коллегии российского министерства обороны Белоусов утверждал, что среднесуточная скорость продвижения россиян составляет около 30 квадратных километров.

Зато в ISW наблюдали за геолокационными данными и определили, что в ноябре 2024 года российские войска продвигались со скоростью примерно 27,96 квадратных километров в день.

Белоусов также убеждал, что российские войска захватили примерно 99% Луганской области, 70% – Донецкой, 74% – Запорожской и 76% – Херсонской.

По оценкам ISW, российские войска занимают примерно 99% Луганской области, 66% – Донецкой и по 73% Запорожской и Херсонской областей.

В тот же день Герасимов сообщил о развертывании в Дании наземного ракетного комплекса "Дарк Тифон", который может бить на расстояние до 2400 километров. Однако известно, что ни одна из стран не имеет ракетного комплекса с таким названием.