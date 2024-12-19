Дані Герасімова контрастують з більш точними заявами глави міноборони Росії Андрєя Бєлоусова. Про це повідомляють у ISW, передає 24 Канал.

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Що відомо про просування ворога у 2024 році

За словами Герасімова, російські війська захопили приблизно 4500 квадратних кілометрів у 2024 році. Проте в ISW знайшли підтвердження того, що окупанти у 2024 році захопили лише 3306 квадратних кілометрів.

У понеділок, 16 грудня, на засіданні колегії російського міністерства оборони Бєлоусов стверджував, що середньодобова швидкість просування росіян становить близько 30 квадратних кілометрів.

Натомість в ISW спостерігали за геолокаційними даними і визначили, що в листопаді 2024 року російські війська просувалися зі швидкістю приблизно 27,96 квадратних кілометрів на день.

Бєлоусов також переконував, що російські війська захопили приблизно 99% Луганської області, 70% – Донецької, 74% – Запорізької та 76% – Херсонської.

За оцінками ISW, російські війська займають приблизно 99% Луганської області, 66% – Донецької та по 73% Запорізької та Херсонської областей.

Того ж дня Герасімов повідомив про розгортання в Данії наземного ракетного комплексу "Дарк Тіфон", який може бити на відстань до 2400 кілометрів. Проте відомо, що жодна з країн не має ракетного комплексу з такою назвою.