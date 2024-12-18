Цікаво, що за словами Герасімова, цей комплекс може бити на відстань до 2400 кілометрів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

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Що відомо про вигаданий Герасімовим "Дарк Тіфон"

Так, під час брифінгу Валерій Герасімов заявив про химерне "підвищення активності країн НАТО біля кордонів Росії". Як підтвердження тези начальник Генштабу Росії повідомив про розгортання в Данії наземного ракетного комплексу "Дарк Тіфон", з дальністю, начебто, 2400 кілометрів. Цікаво, що росіяни подали цю назву кирилицею.

Так ось, річ у тім, що жодна з країн не має ракетного комплексу з такою назвою, не говорячи про загальні проблеми з ОТРК.

Саме тому у Defence Express припустили, що словосполучення "Дарк Тіфон" виникло шляхом поєднання елементів назв від двох інших ракетних систем – гіперзвукового Dark Eagle і Typhon.

Dark Eagle – це наземний гіперзвуковий ракетний комплекс, розроблений для армії США. Вартість ракети цього комплексу складає 41 мільйон доларів, а перший успішний випробувальний пуск відбувся лише в грудні 2024 року, після кількох років невдалих спроб.

Швидкість ракети комплексу Dark Eagle досягає 4,9 Маха, її дальність стрільби — 3100 кілометрів. Маса бойової частини не розголошується. Система складається з чотирьох пускових установок, здатних випустити до восьми ракет у рамках одного залпу.

Стосовно Typhon, то це комплекс середньої дальності із УВП Mark 41, з якого можна застосовувати два типи ракет – КР Tomahawk у наземній версії та ракету SM-6 для стрільби в режимі "поверхня-поверхня" на дальність до 460 кілометрів.

Проте ні Dark Eagle, ні Typhon до цього моменту не розміщували ані в Данії, ані в жодній іншій країні Європи. У травні 2024 року Данії, на острові Борнхольм розгортали іншу систему – MK70 PDS, яку використовують ВМС США. Ця система призначена лише для застосування зенітних ракет SM-6 та SM-3.