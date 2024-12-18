Интересно, что по словам Герасимова, этот комплекс может бить на расстояние до 2400 километров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Что известно о вымышленном Герасимовым "Дарк Тифоне"

Так, во время брифинга Валерий Герасимов заявил о причудливом "повышении активности стран НАТО у границ России". В качестве подтверждения тезиса начальник Генштаба России сообщил о развертывании в Дании наземного ракетного комплекса "Дарк Тифон", с дальностью, якобы, 2400 километров. Интересно, что россияне подали это название кириллицей.

Так вот, дело в том, что ни одна из стран не имеет ракетного комплекса с таким названием, не говоря об общих проблемах с ОТРК.

Именно поэтому в Defence Express предположили, что словосочетание "Дарк Тифон" возникло путем сочетания элементов названий от двух других ракетных систем – гиперзвукового Dark Eagle и Typhon.

Dark Eagle – это наземный гиперзвуковой ракетный комплекс, разработанный для армии США. Стоимость ракеты этого комплекса составляет 41 миллион долларов, а первый успешный испытательный пуск состоялся лишь в декабре 2024 года, после нескольких лет неудачных попыток.

Скорость ракеты комплекса Dark Eagle достигает 4,9 Маха, ее дальность стрельбы - 3100 километров. Масса боевой части не разглашается. Система состоит из четырех пусковых установок, способных выпустить до восьми ракет в рамках одного залпа.

Относительно Typhon, то это комплекс средней дальности с УВП Mark 41, с которого можно применять два типа ракет – КР Tomahawk в наземной версии и ракету SM-6 для стрельбы в режиме "поверхность-поверхность" на дальность до 460 километров.

Однако ни Dark Eagle, ни Typhon до этого момента не размещали ни в Дании, ни в одной другой стране Европы. В мае 2024 года в Дании, на острове Борнхольм разворачивали другую систему – MK70 PDS, которую используют ВМС США. Эта система предназначена только для применения зенитных ракет SM-6 и SM-3.