Висновки ISW переказує 24 Канал. Зокрема, щодо просування військ окупантів на кількох ділянках.
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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 19 грудня
- 18 грудня в Курській області тривали бої, але підтвердженого просування якоїсь зі сторін не було. Російські джерела продовжують уникати визнання розміщення там північнокорейців.
- Російські війська незначно просунулися на Харківському напрямку. Геолокаційні кадри показують, що це було в центрі Вовчанська.
- Росіяни також незначно просунулися на Куп'янському напрямку та до Кремінної. Геолокаційні кадри показують, що окупаційні війська мали успіх на півдні від Дворічної та на схід від Тернів. Вони стверджували, що відкинули українські сили на 5 кілометрів від Табаївки та покращили позиції поблизу Лозової, проте ISW не знайшов підтвердження цих заяв.
- Російські війська 18 грудня продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але підтверджених просувань не зробили. Так само у районі Часового Яру.
Карти бойових дій війни в Україні й Росії 18 грудня / Ілюстрації ISW
- Українські та російські сили просунулися поблизу Торецька. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ відновили втрачені позиції в Щербинівці на захід від Торецька, а російські сили незначно пройшли на захід від Неліпівки на південь від Торецька.
- Російські війська просунулися поблизу Покровська. Геолокаційні кадри показують, що це сталося по залізничної лінії на північ від Нового Труда на південь від Покровська.
- 18 грудня російські війська продовжували наступальні дії на Курахівському напрямку, але підтверджених просувань не зробили. Так само на Вугледарському напрямку та у районі Великої Новосілки.
- Продовжували наступ росіяни й на заході Запорізькій області – поблизу Новоандріївки, Новоданилівки, а також у напрямку Оріхова. Але не зробили підтверджених просувань. Те саме стосується і Херсонської області.