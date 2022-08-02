Одна ворожа ракета влучила на Львівщині. За даними ОВА, у Червоноградському районі області.

Нагадаємо Над Миколаївщиною сили ППО знищили 4 ворожі ракети

Деталі ракетного обстрілу

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські окупанти випустили 8 ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 з Каспійського моря.

Загалом по території України було випущено вісім крилатих ракет типу Х-101, Х-555 у напрямку центральних, південних та західних областей України,

– повідомив Ігнат.

У результаті успішної роботи Сил ППО, 4 ракети знищені над Миколаївщиною, ще 2 над Вінниччиною. Одну з ракет знищив винищувач авіації Повітряних сил.

На Львівщині ворожа ракета влучила в зенітно-ракетний комплекс. Збитки та постраждалі станом на 20:00 2 серпня уточнюють.

Повітряна тривога лунала по всій країні

Удень по всій країні пролунала сирена, яка сповістила про повітряну тривогу. Сигнал тривоги не лунав лише на Херсонщині, де оповіщення не працює через окупацію, та в Криму, який також окупований росією.

Під час тривоги вибухи почули мешканці Миколаївщини, Вінниччини та Львівщини. У всіх випадках працювала ППО, однак на території Червоноградського району відбувся "приліт", унаслідок якого пролунав вибух. На місці удару працюють оперативники. Голова ОВА Максим Козицький пообіцяв деталі згодом.

Важливо! росія щодня доводить, що є країною терористом й атакує цивільні об'єкти – житлові будинки, школи, садочки, університети, лікарні тощо. Передбачити, куди наступного разу битимуть окупанти – неможливо. Так само неможливо передбачити, куди можуть впасти уламки збитих ракет у випадку успішної роботи ППО. Тому, коли ви чуєте звуки сирен, не ігноруйте їх, а негайно прямуйте в укриття.