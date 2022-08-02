російські окупанти не втомлюються писати сценарій серіалу про Чорнобаївку. Згідно з сюжетом, ворог перекидує туди свої сили та боєприпаси, після чого ЗСУ влучним ударом їх нищать.

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Чергова ліквідація окупантів у Чорнобаївці

Мешканці Херсона повідомляють про нові вибухи у Чорнобаївці. Стовп диму свідчить про те, що ЗСУ вже вкотре вдалося влучно вдарити по росіянах у вже легендарному селі.

У Чорнобаївці палає ворог / Фото ХХ

Хлань про успіхзи ЗСУ

Заступник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що ЗСУ вдалося знову вдарити по залізничній станції, де вони перед тим знищили цілий ешелон ворога. Він додав, що вже кожен мешканець Херсонської області чує ЗСУ та готовий їх радісно зустрічати.

Чути вибухи і в районі Чорнобаївки, ЗСУ працюють по ворогу дуже влучно,

– сказав Хлань.

Війна росії з Україною: останні новини

США ввели нові санкції проти росіян. У списках опинилися коханка путіна та гауляйтери ворога на тимчасово окупованих територіях України.

На Півдні нашим героям вдається завдавати ворогу втрат та вибивати із зайнятих позицій. Росіяни не припиняють спроб втримати зайняті рубежі та сповільнити наступ ЗСУ.

росія може атакувати українські міста з білорусі. У Генштабі попередили про можливі ракетні обстріли.

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