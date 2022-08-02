Крім цього, ворог намагається відновити втрачене положення та проводив повітряну розвідку БпЛА в районі Ольгівського.

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Окупанти обстрілюють населені пункти на Півдні

Цієї доби, 2 серпня, росіяни обстріляли Миколаїв, Трудолюбівку, Осокорівку, Іванівку, Оленівку, Зорю, Благодатне, Пришиб, Токарєве, Нововоронцовку, Білу Криницю, Андріївку, Веселий Кут та Явкіне. Крім цього, росіяни завдали авіаційного удару неподалік Зорі. Вогонь вели із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Крім цього, окупанти проводили повітряну розвідку – все для того, щоб уточнити результати вогневого ураження та виявити положення наших військ.

Тим часом в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування.

росія може знову наступати на Херсонщині

Раніше повідомлялося, що щоб підготуватися до контрнаступу ЗСУ, росіяни підсилюють сили на Херсонщині за допомогою своїх резервів. Також вони не полишають спроб самим йти в наступ. Поки що це точкові спроби, але військові розуміють, що загарбники отримають наказ переходити в наступ.

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