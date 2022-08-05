Представники росатома, ймовірно, знали про атаку на ЗАЕС

Другий обстріл Запорізької АЕС відбувся ввечері й було зафіксовано три "прильоти" безпосередньо на майданчик атомної станції. Представники росатома, яких росія відправила на ЗАЕС, перед обстрілом покинули станцію.

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Як зазначили в Енергоатомі, представники росатома поспіхом покидали станцію. Ймовірно, вони знали, що готується атака на Запорізьку АЕС.

Натомість український персонал ЗАЕС перебуває на місці та виконує усі заходи із забезпечення ядерної й радіаційної безпеки та ліквідовує наслідки пошкоджень.

Окупанти обстріляли Запорізьку АЕС: що відомо

Перший обстріл Енергодара у п'ятницю, 5 серпня, відбувся після 14 години. Окупанти стріляли у бік Запорізької АЕС, внаслідок чого було зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС. Ворог влучив у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС.

Під час вечірнього обстрілу по Запорізькій АЕС також було зафіксовано три "прильоти". Окупанти влучили по майданчику станції біля одного з енергоблоків, де ядерний реактор.

Обстріл окупантів серйозно пошкодив азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. Повідомляється, що є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Також окупанти обстріляли електропідстанцію "Луч" в Енергодарі, через що майже все місто залишилося без світла та води.

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