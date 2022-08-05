Влучання було біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор. Загарбники вели обстріли із реактивних систем залпового вогню.

До теми Окупанти в Енергодарі стріляли у бік ЗАЕС: є три "прильоти", зокрема у високовольтну лінію

Пошкодження ЗАЕС

Окупанти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. В "Енергоатомі" застерігають про ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Також є високий рівень пожежної небезпеки.

росіяни перед обстрілом втекли

Постраждалих немає. Крім того, перед обстрілами представники росатома поспіхом втекли. Ймовірно, вони знали, що готують провокації.

Український персонал ЗАЕС перебуває на місці. Виконують усі заходи із забезпечення ядерної й радіаційної безпеки та ліквідовують наслідки обстрілів.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не вірити чуткам про теракт чи вибух на ЗАЕС, які розповсюджують у телеграм-каналах. Це можуть бути ІПСО ворога. Окупанти останніми днями активно працює, аби створити паніку.

Обстріли Енергодара: що відомо

Близько 14.30 російські військові тричі обстрілювали Запорізьку АЕС. Влучили у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС.

На одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори.

Блок розвантажили та відключили від енергомережі.

Більшість районів міста залишились без світла.

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