Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він ткож зазначив, що йому дуже цікаво, чому президент Мексики дозволяє собі так заяви, адже Україна ще 23 лютого і навіть 24 закликала зупинитись і сісти за стіл перемовин.

Читайте також Ізюмське угруповання ворога забуксувало, – військовий експерт

"Чому саме зараз він заявив про це припинення вогню на 5 років, Україна ж була б не проти такої угоди ще 23 лютого і говорила про це дуже гучно. Дуже дивно, що такі речі обговорюються за 5,5 місяців гарячої війни, невже думали, що все закінчиться за 2-3 дні", – каже Фейгін.

Виявилось, що у світі не все так просто – захотів шматок чужої території і приєднав її. Зараз це виглядає, як паразитування на темі. Головний винуватець цієї війни – Москва, то впливайте на неї,

– переконаний Марк Фейгін.

За його словами, війна триває на території України, як можна закликати Україну скласти зброю – вона ж захищається, це максимально несправедливо.

Неадекватна заява президента Мексики Лопеса

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор запропонував припинити всі військові конфлікти та торговельні війни щонайменше на п'ять років і погодити перемир'я.

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор запропонував встановити період п'ятирічного "перемир'я", коли жодна з країн "не сприятиме конфронтаціям та війнам".

Детальніше про безглузду заяву президента Мексики: дивіться відео

За його словами, світ останнім часом зіткнувся з безліччю криз: пандемією, бойовими діями в Україні, напруженістю навколо Тайваню, гальмуванням економічного зростання, глобальною інфляцією тощо. Щоб протистояти їм, і потрібне "перемир'я".

Точкою відліку початку такого періоду мексиканський лідер закликав вважати припинення російсько-українського конфлікту.