Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он также отметил, что ему очень интересно, почему президент Мексики позволяет себе такие заявления, ведь Украина еще 23 февраля и даже 24 призвала остановиться и сесть за стол переговоров.

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"Почему именно сейчас он заявил об этом прекращении огня на 5 лет, Украина же была бы не против такого соглашения еще 23 февраля и говорила об этом очень громко. Очень странно, что такие вещи обсуждаются за 5,5 месяцев горячей войны, неужели думали, что все закончится через 2 – 3 дня", – говорит Фейгин.

Оказалось, что в мире не все так просто – захотел кусок чужой территории и присоединил ее. Сейчас это выглядит как паразитирование на теме. Главный виновник этой войны – москва, то воздействуйте на нее,

– убежден Марк Фейгин.

По его словам, война продолжается на территории Украины, как можно призывать Украину сложить оружие – она же защищается, это максимально несправедливо.

Неадекватное заявление президента Мексики Лопеса

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил прекратить все военные конфликты и торговые войны минимум на пять лет и согласовать перемирие.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил установить период пятилетнего "перемирия", когда ни одна из стран "не будет способствовать конфронтациям и войнам".

Подробнее о бессмысленном заявлении президента Мексики: смотрите видео

По его словам, мир в последнее время столкнулся со множеством кризисов: пандемией, боевыми действиями в Украине, напряженностью вокруг Тайваня, торможением экономического роста, глобальной инфляцией и т.д. Чтобы противостоять им, и нужно "перемирие".

Точкой отсчета начала такого периода мексиканский лидер призвал считать прекращение российско-украинского конфликта.