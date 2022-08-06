Про це 24 каналу сказав і російський правозахисник Марк Фейгін. Він запевняє, що важко уявити північнокорейців, які потоком підуть на Схід чи Херсон.

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На його думку, це більше пропагандистський трюк, якась гра самої Кореї. "Мені це нагадує спробу шантажу. Якщо їм щось дадуть, то тоді ця ситуація розвіється", – відповів він.

Не думаю, що дійде до відправлення якихось добровольців з Північної Кореї. Вони ж як таргани – розбіжаться та будуть жити в росії. Для них росія – це "лайт" в порівнянні з тим, як вони живуть у Південній Кореї,

– заявив Фейгін.

До того ж, він зауважив, що там вплив має Пекін, а йому це абсолютно не потрібно.

"Поки що ця інформація не перевірена і не цілком достовірна. Можливо, якась гра йде, КНДР "зливає" в пресу відомості, але не для того, щоб втягнутися у війну, а щоб підвищити ціну гри", – припустив правозахисник.

Взагалі боєздатність Збройних сил КНДР дуже перебільшене. В них є ядерна зброя, є ракетоносії, але для війни їхні військові – це перебір. Думаю, що це гра, аби щось отримати,

– зазначив Фейгін.

Чим Північна Корея може допомогти росії

За його словами, в КНДР багато чого немає, але напевно з якихось радянський років в них ще є склади, які наповнювалися Пекіном та москвою.

"Думаю, що там дійсно є великі склади зі зброєю, вони можуть щось передати, але це все застаріле", – зазначив він.

Фейгін пояснив, що у Північної Кореї немає ніякої модернізованої зброї, безпілотників тощо. Водночас Китай міг би сильно допомогти росії, у нього є все, що цікавить москву.

Але Китай не поспішає допомагати москві. Не думаю, що позиція Китаю щодо війни в Україні зміниться. Вони не будуть ув'язуватися навіть поставками зброї. В них і без того складні відносини з США,

– підсумував він.

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