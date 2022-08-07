Про це 24 каналу заявив політтехнолог Михайло Шейтельман. Він додав, що в Туреччини немає ніяких проблем, щоб оплачувати російський газ у рублях.

Важливо П'ять турецьких банків запровадять російську платіжну систему "Мір", – Ердоган

Туреччина не готова поступатись своїми економічними інтересами

Михайло Шейтельман додав, що Євросоюз, на відміну від Туреччини, не міг платити за російських газ рублями. Адже це означало б, що Захід сам обходить свої ж санкції. Туреччина ж не вводила санкції, тому їй немає різниці, оплачувати газ доларами чи рублями.

Зробіть нам пільговий курс рубля на 10% менший, і ми будемо просто менше платити. У Туреччини свої економічні інтереси, вона не готова ними поступатись заради нас або заради Заходу,

– зауважив політтехнолог.

За його словами, Туреччина даватиме росії долари, росія буде обмінювати їх на рублі, а потім цими рублями Анкара платитиме за газ.

Туреччина не допоможе росії обходити санкції

Також Михайло Шейтельман сказав, що Туреччина не буде допомагати росії обходити санкції. На це є 2 причини:

Туреччина – це країна НАТО. В економічному плані вона орієнтована на Захід і не хоче втрачати там свої зв'язки.

Туреччина не може постачати в росію технології, адже їх у Туреччини немає.

"Туреччина – потужна індустріальна держава, але аж ніяк не технологічна держава. Вона не виробляє IT-продукти, мікрочіпи тощо, тому їй немає чим допомогти росії обійти санкції", – наголосив Шейтельман.

Михайло Шейтельман про позицію Ердогана, можливі перемовини України та росії, ситуацію на ЗАЕС: дивіться відео

Результати перемовин Ердогана та путіна: що відомо