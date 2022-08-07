Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган після повернення із Сочі. Там в нього були переговори з кремлівським диктатором владіміром путіним.
До теми Ердоган підтвердив, що Туреччина частину російського газу оплачуватиме рублями
Деякі турецькі банки переходять на російську систему "Мір"
Ердоган оголосив, що 5 турецьких банків перейдуть на російську платіжну систему "Мір".
Відбулися серйозні зміни щодо роботи, яку турецькі банки виконують з російською карткою "Мір". Це полегшення як для російських туристів, так і для Туреччини,
– заявив президент.
За його словами, платежі в рублях стануть "джерелом фінансової підтримки як для росії, так і для Туреччини". Керівники центробанків обох країн також зустрілися під час візиту Ердогана в Сочі.
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Туреччина платитиме росії за газ у рублях
Під час переговорів путін і Ердоган також домовилися розпочати перехід на часткову оплату за постачання природного газу в рублях. Попри те, що Туреччина виступила проти вторгнення росії в Україну, вона утрималася приєднуватися до санкцій США та Європи проти країни-терористки.
Країна продовжує купувати російські енергоресурси. Зокрема, торік імпорт сирої російської нафти становив 25%, а газу – 45%.
Окрім цього, росія також надала необхідну валютну ліквідність Туреччині. Країна-агресорка перерахувала мільярди доларів турецькій дочірній компанії "росатома" для завершення будівництва атомної електростанції на узбережжі Середземного моря.
Ердоган заявив, що відвідає атомну станцію "Аккую", яка опинилася в центрі суперечок після усунення головного турецького підрядника "росатомом". За словами президента, ні Туреччина, ні росія не погодяться на відстрочку завершення будівництва.
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