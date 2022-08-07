Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган по возвращении из Сочи. Там у него были переговоры с кремлевским диктатором владимиром путиным.

К теме Эрдоган подтвердил, что Турция часть российского газа будет оплачивать рублями

Некоторые турецкие банки переходят на российскую систему "Мир"

Эрдоган объявил, что пять турецких банков перейдут на российскую платежную систему "Мир".

Произошли серьезные изменения по поводу работы, которую турецкие банки выполняют с российской карточкой "Мир". Это облегчение как для российских туристов, так и для Турции.

– заявил президент.

По его словам, платежи в рублях станут "источником финансовой поддержки как для россии, так и для Турции". Главы центробанков обеих стран также встретились во время визита Эрдогана в Сочи.

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Турция будет платить россии за газ в рублях

В ходе переговоров путин и Эрдоган также договорились начать переход на частичную оплату за поставку природного газа в рублях. Несмотря на то, что Турция выступила против вторжения россии в Украину, она воздержалась от присоединения к санкциям США и Европы против страны-террористки.

Страна продолжает покупать российские энергоресурсы. В частности, в прошлом году импорт сырой российской нефти составил 25%, а газа – 45%.

Кроме этого, россия также предоставила необходимую валютную ликвидность Турции. Страна-агрессор перечислила миллиарды долларов турецкой дочерней компании "росатома" для завершения строительства атомной электростанции на побережье Средиземного моря.

Эрдоган заявил, что посетит атомную станцию "Аккую", оказавшуюся в центре споров после устранения главного турецкого подрядчика "росатомом". По словам президента, ни Турция, ни россия не согласятся на отсрочку завершения строительства.

Обратите внимание! Эрдоган также обсудил с путиным экспорт российского зерна. По его словам, министерства Турции уже работают над заключением соглашения. Президента страны не смущает, что государство-террорист уже украло тысячи тонн украинского зерна и с переменным успехом пытается его хоть кому-то продать.

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