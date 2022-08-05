Пока неизвестно, согласилась ли Турция на предложения кремля. Однако, по данным СМИ, в Анкаре понимают, что такая помощь кремлю может повлечь за собой введение вторичных санкций против них.

Заметьте путин и Эрдоган в Сочи говорили более 4 часов за закрытыми дверями: о чем договаривались

Что предлагала россия Турции

По данным СМИ, россия просит Турцию наладить каналы, которые помогут избежать ограничений в банковском, энергетическом и военном секторах. Москва просит турецкое правительство разрешить россии покупать доли в турецких нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных терминалах и резервуарах. По мнению экономистов, реализация такого замысла помогла бы скрывать происхождение нефти после вступления в силу эмбарго.

Кроме того, россия хочет, чтобы турецкие банки разрешили корреспондентские счета для крупнейших российских банков, что является грубым нарушением санкций. Однако здесь следует отметить, что Турция не присоединилась к антироссийским санкциям и позиционирует себя как посредник между Украиной и россией.

Турецкий чиновник, который на условиях анонимности пообщался с журналистами, объяснил, что Анкара поддерживает только санкции, которые введены ООН, но комментируя предложения кремля подчеркнул, что Турция поддерживает независимость и суверенитет Украины.

Турция может уже помогать россии

В кремле пытаются максимально демонстрировать, что санкции якобы не влияют на россию никоим образом, однако цифры говорят другое – производство машин сократилось на 89%, производство компьютеров и полупроводников упало на 40%, а стиральных машин – на 59%.

На фоне этого с начала полномасштабного вторжения экспорт из Турции в россию существенно вырос – на 400 миллионов долларов. Однако это в основном потребительские товары. В то же время, если Анкара будет помогать с экспортом в россию подсанкционных товаров, то ее ждут вторичные санкции.

Эрдоган мог согласиться на оплату газа рублями

5 августа президент Турции Реджеп Эрдоган приехал в россию в Сочи, где встретился с диктатором владимиром путиным. Это уже вторая встреча за этот месяц – предыдущая состоялась 20 июля в Иране.

Переговоры продолжались 4 часа. После них министр энергетики россии александр новак заявил, что Эрдоган согласился на частичную оплату за российский газ рублями.

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