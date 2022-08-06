Весь цивилизованный мир готов идти на жертвы, чтобы нанести мощный удар экономике российских оккупантов. И пока десятки стран вводят санкции и ограничения против агрессора, некоторые решают сохранить с кремлем дружеские отношения и играть по их преступным правилам.

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Эрдоган собирается платить за газ рублями

Мощные санкции против россии заставили оккупантов хвататься за любую возможность удержать свою валюту хоть на каком-то плаву. Один из шагов, до которого они додумались, требовать оплату за нефть и газ рублями, хотя это не предусмотрено ни одним контрактом.

Впрочем, некоторые страны решили, что собственное иллюзорное благосостояние ценнее противодействия оккупантам, поэтому соглашаются играть по правилам россиян. Оказывается, одной из таких стран стала Турция.

Реджеп Эрдоган поехал в Сочи и 4 часа разговаривал с российским диктатором владимиром путиным. Сегодня он подтвердил информацию, о которой радостно вопили российские пропагандисты: Турция согласилась часть средств за газ платить рублями.

Одна хорошая вещь в этом визите в Сочи состоит в том, что мы договорились с путиным о рубле. Поскольку мы будем вести эту торговлю в рублях, это, конечно, принесет деньги Турции и россии.

– заявил Эрдоган.

Турецкий президент не рассказал, о какой именно части оплаты за газ идет речь. Известно, что Турция зависима от российских энергоносителей и переживает не лучшие экономические времена: лира существенно упала в цене по отношению к доллару, а на ее поддержку были потрачены десятки миллиардов в американской валюте.

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