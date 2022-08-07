Таку думку 24 каналу озвучив російський правозахисник Марк Фейгін. Він зазначив, що росія вже давно злила Вірменію.

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Туреччина і росія ще в 2020 році вирішили долю регіону

За його словами, війська Азербайджану, за допомогою Туреччини, можуть дійти до Лачинського коридору і, фактично, звільнити всю свою територію, в середині якої був цей анклав. І москва ніяк не буде втручатись у хід цих подій. Вірменію вже давно злили.

"Головним союзником у цьому регіоні для москви є Анкара, а не Єреван. Він узагалі не цікавий, адже Єреван немає чого дати москві, в нього нічого немає для того, щоб бути повноцінним союзником", – зауважив правозахисник.

Марк Фейгін додав, що ситуація в Нагірному Карабасі – це, безумовно, домовленість між Ердоганом та путіним, якої вони досягли ще в 2020 році.

Усі ці ритуальні ОДКБ, зобов'язання, це взагалі ніякої ролі не грає, нікого це не цікавить. Формально вони можуть говорити, що територія Нагірного Карабаху – це не частина Вірменії, тому загрози для Вірменії немає,

– підкреслив правозахисник.

"Це розмін стосовно Сирії"

Марк Фейгін також сказав, що Туреччина є союзником росії в низці питань, окрім відверто військових. Тож, на його думку, ситуація в Нагірному Карабасі – це розмін стосовно Сирії.

"москва розуміє, що значна частина угрупувань звідти виведена і переведена в Україну. Тому, власне, Сирія – "гола". Але активних дій з боку Туреччини в Сирії ми не бачимо", – додав правозахисник.

Повне інтерв'ю Марка Фейгіна 24 каналу: дивіться відео

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