Такое мнение 24 каналу озвучил российский правозащитник Марк Фейгин. Он отметил, что россия уже давно слила Армению.

Читайте также кремль "сливает" Карабах и Сирию: при чем здесь визит Эрдогана в Сочи

Турция и россия еще в 2020 году решили судьбу региона

По его словам, войска Азербайджана, с помощью Турции, могут дойти до Лачинского коридора и фактически освободить всю свою территорию, внутри которой был этот анклав. И москва никак не будет вмешиваться в ход этих событий. Армению уже давно слили.

"Главным союзником в этом регионе для москвы является Анкара, а не Ереван. Он вообще не интересен, ведь Еревану нечего дать москве, у него ничего нет для того, чтобы быть полноценным союзником", – отметил правозащитник.

Марк Фейгин добавил, что ситуация в Нагорном Карабахе – это, безусловно, договоренность между Эрдоганом и путиным, достигнутая ими еще в 2020 году.

Все эти ритуальные ОДКБ, обязательства, вообще никакой роли не играют, никого это не интересует. Формально они могут говорить, что территория Нагорного Карабаха – это не часть Армении, поэтому угрозы для Армении нет,

– подчеркнул правозащитник.

"Это размен в отношении Сирии"

Марк Фейгин также сказал, что Турция является союзником россии в ряде вопросов, кроме откровенно военных. Поэтому, по его мнению, ситуация в Нагорном Карабахе – это размен в отношении Сирии.

"Москва понимает, что значительная часть группировок оттуда выведена и переведена в Украину. Поэтому собственно Сирия – "голая". Но активных действий со стороны Турции в Сирии мы не видим", – добавил правозащитник.

Полное интервью Марка Фейгина 24 каналу: смотрите видео

Ситуация в Нагорном Карабахе: что известно