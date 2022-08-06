Про це розповів ведучий Олексій Печій на стрімі, який транслював 24 канал. Ердоган укотре взяв гору над путіним, відстоюючи власні інтереси.

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росіяни зливають вірмен у Карабаху

Нещодавно у Нагірному Карабаху знову стало неспокійно: почалися перестрілки, взаємні звинувачення сторін у початку провокацій. У Міноборони Азербайджану заявили, що вірменські військові спробували захопити якісь спірні території, а так звані російські миротворці взагалі нічого не робили у цій ситуації.

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян зі свого боку заявив про необхідність шукати альтернативу російським "миротворцям" у Нагірному Карабаху, якщо вони не виконують своє завдання.

Печій вважає, що сталося все це у Нагірному Карабаху не просто так. На тлі цього відбувся візит президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана у сочі на зустріч із російським диктатором владіміром путіним.

І насправді ця ситуація в Карабаху, на мою думку, такий хороший ляпас путіну перед його візитом. Мовляв, друже, а ти там нічого не вирішуєш. І, якщо ми сильно захочемо, ми тебе принизимо ще сильніше. Там твої буцімто миротворці, але вони нічого зробити не можуть,

– сказав він.

путін же у Сочі розхвалював Ердогана, дякуючи йому за допомогу в досягненні домовленості щодо постачання зерна з України. Також глава кремля наголошував на важливості "Турецького потоку" для постачання російського газу в Європу.

Повний стрім Олексія Печія: дивіться відео

путін віддає Ердогану Сирію

Туреччина вже витісняє росіян із Сирії, проводячи там свою військову операцію. Якщо до повномасштабного вторгнення росії в Україну кремль ще якось намагався казати, що не допустить такого, то тепер саме Ердоган диктує там правила.

Неофіційно видання The Washington Post пише, що на переговорах путін дуже просив Ердогана допомогти обійти санкції Заходу в енергетичному й фінансовому секторах. Мовиться, зокрема, про дозвіл росії купувати їй частки в турецьких нафтопереробних заводах, нафтових терміналах і резервуарах. Так москва хоче приховати походження своєї нафти.

В обмін на це путін прогнувся в питанні Сирії і вкладає 20 мільярдів доларів у будівництво атомної електростанції в Туреччині.

Чого хоче путін

Як пишуть ЗМІ, російські чиновники їздять по світу, намагаючись знайти нових партнерів, одним із яких розглядається саме Туреччина. Також кремль сподівається, що саме Анкара стане посередником у переговорах із Києвом, адже ситуація на фронті для нього зараз дуже складна.

Питання Карабаху, Сирії, енергоресурсів, вкладання грошей у турецьку енергетичну промисловість є головними для Ердогана. Тоді як для путіна питання № 1 – війна в Україні.

Печій не виключає, що може бути певний обмін, коли Ердоган може почати говорити про переговори за свого посередництва. Але немає ніякої гарантії, що президент Туреччини переконає Київ. До того ж Ердоган уже почав розв'язувати питання Сирії й Карабаху.

Що відомо про візит Ердогана в Сочі

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 5 серпня прибув до росії. У кремлі заявили, що Ердоган та путін обговорять економічну та військово-технічну співпрацю.

Під час зустрічі Ердоган говорив із путіним понад 4 години. Вона проходила за закритими дверима. Мовилось про співпрацю та газові питання.

За даними ЗМІ, москва шукає можливості обійти санкції, які ввели проти росії після початку війни в Україні. кремль вирішив звернутися до Туреччини.

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