У кремлі заявили, що Ердоган та путін обговорять економічну та військово-технічну співпрацю. Нещодавно ЗМІ повідомляли, що путін просив президента Туреччини, аби у росії відкрили завод з виробництва "Байрактарів". Водночас Халюк Байрактар – генеральний директор компанії – заявив, що росії ніколи не продаватимуть безпілотників.

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Про що путін проситиме Ердогана у Сочі

The Washington Post повідомив, що цього разу путін проситиме в Ердогана, аби Туреччина допомогла росії обійти санкції Заходу. Мовиться про енергетичний та фінансовий сектори. За даними розвідки, російські чиновники наразі активно намагаються знайти нових партнерів.

Водночас жодних підтверджень того, що Туреччина готова прийняти пропозиції країни-окупантки, немає. Турецький чиновник у розмові зі ЗМІ наголосив: його країна залишається "відданою незалежності та суверенітету України".

За даними The Washington Post, через турецьку територію йдуть постачання для роздрібної торгівлі у росії. Це допомагає країні-окупантці.

Окрім того, росія вимагає, щоб:

декілька державних банків Туреччини відкрили кореспондентські рахунки для найбільших російських банків;

російським промисловим виробникам дозволили працювати поза меж вільних економічних зон у Туреччині.

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