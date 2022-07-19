Відповідну заяву зробив генеральний директор турецької компанії Халюк Байрактар. Це трапилось 18 липня під час інтерв'ю американському телеканалу.

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Bayraktar не продаватиме безпілотники росії

Ведуча запитала Халюка Байрактара, чи може компанія продавати росії легендарні безпілотники Bayraktar.

Ми ніколи такого не робили і не зробимо. Тому що ми підтримуємо Україну, підтримуємо її суверенітет, її боротьбу за незалежність,
– запевнив Байрактар.

Гендиректор компанії також пояснив, що Туреччина та Україна мають стратегічний рівень відносин, особливо в аерокосмічній та оборонній галузі.

"Йдеться про роки зусиль. Туреччина підтримує Україну бойовими безпілотниками, ми також закуповуємо в України турбінні двигуни для безпілотників", – пояснив Халюк Байрактар.

Додав, що вони побудували з Україною такі відносини, що дають переваги обом країнам.

Коротко про безпілотники від Bayraktar

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