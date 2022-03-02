Розповідаємо про те, що ж таке Bayraktar TB2, чим вони особливі та чому їх бояться наші вороги.

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Що таке Байрактар

"Байрактар ТБ2" – це ударний оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат, який розробляє Туреччина. Він здатен розганятися до швидкості понад 200 км за годину. Байрактар скидає керовані протитанкові ракети та авіабомби. Апарат може здійматися на висоту понад 8 км та перебувати у польоті протягом цілої доби.

Безпілотник отримав назву від прізвища засновника компанії Baykar Оздеміра Байрактара. В перекладі з турецької Bayraktar означає "прапороносець".

Характеристики:

Довжина: 6,5 м

6,5 м Розмах крила: 12 м

12 м Максимальна злітна маса: 650 кг

650 кг Вантажність: 55 кг

55 кг Максимальна швидкість: 222 км/год

222 км/год Крейсерська швидкість: 130 км/год

130 км/год Радіус дії: 150 км, оновлена версія – до 300 км

150 км, оновлена версія – до 300 км Стеля: 8200 м

8200 м Автономність: 24 год

Україна має дві версії цих дронів: один працює в радіусі 150 км, інший – 300 км. Байрактари мають високоточну систему оптичного наведення на ціль та оснащені електронно-оптичною та інфрачервоною камерою, окрім того, мають лазерний дальномір.

Байрактари важко важко засікти та знешкодити / Фото Міністерства оборони України

Байрактари можуть знищувати буквально все: різні ЗРК, наприклад "Бук", "Гради", а також танки, колони техніки й т.д. Максимальна дальність управління безпілотником – до 150 км, завдяки чому можна вести постійне чергування в повітрі й після виявлення цілей швидко висуватися до передової для пуску ракети.

Байрактари несуть 2 керовані протитанкові ракети UMTAS з лазерним наведенням і дальністю пуску 0,5-8 км або ж 4 коректовані плануючі високоточні авіабомби Bozok, Roketsan MAM-C, MAM-L, які здатні вражати нерухомі та рухомі об'єкти на відстані до 8 км.

Саме тому ці безпілотники залишаються дуже небезпечними для ворожої армії. Адже вони легкі, швидкі, маневрені, легкі у керуванні та смертоносні. Їх важко засікти та знешкодити.

Коли Україна отримала Байрактари

Україна уклала угоду про купівлю дронів Bayraktar TB2 з Туреччиною ще на початку 2019 року. Вже весною 2021 року безпілотники здійснювали чергування на сході України.

Вперше дрон застосували на фронті для знищення ворожої артилерії, яка обстрілювала село Гранітне на Донеччині. Тоді росіяни не змогли поставити перешкоди, не змогли збити та навіть виявити "Байрактар".

Чим допомогли Байрактари

Нові дрони Україна отримала від Туреччини вже 2 березня цього року. Але наявні безпілотники продовжували активно працювати на фронті, так 28 лютого Ударно-розвідувальний Bayraktar TB2 завдав чергового удару прямо по ЗРК "Бук" армії РФ. В результаті вся позиція на якій знаходилось ще й машини забезпечення або керування з особовим складом опинились у вогні.

https://www.facebook.com/watch/?v=684223203027915

Також 26 лютого екіпаж безпілотного авіаційного комплексу Bayraktar TB2 знищив цілий залізничний ешелон із пально-мастильними матеріалами.

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На Сумщині ввечері 1 березня почали застосовувати Байрактар проти російських загарбників, вдалося знешкодити велику кількість військової техніки. Безпілотники знешкодили стоянку техніки близько 80 одиниць (з них половина "Гради") біля села Пустовійтівка Роменського району. Окрім того, поблизу села Бішкинь знищено близько 100 одиниць російської техніки, в основному танки та БТР. Окрім того, Байрактари активно знищують ворожу техніку на Херсонщині, Житомирщині та в інших частинах України.