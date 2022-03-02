Рассказываем о том, что такое Bayraktar TB2, чем они особенные и почему их боятся наши враги.

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Что такое Байрактар

"Байрактар ​​ТВ2" – это ударный оперативно тактический беспилотный летательный аппарат, который разрабатывает Турция. Он способен разгоняться до скорости свыше 200 км в час. Байрактар сбрасывает управляемые противотанковые ракеты и авиабомбы. Аппарат может подниматься на высоту больше 8 км и находиться в полете в течение суток.

Беспилотник получил название от фамилии основателя компании Baykar Оздемира Байрактара. В переводе с турецкого Bayraktar означает "знаменосец".

Характеристики:

Длина: 6,5 м

6,5 м Размах крыла: 12 м

12 м Максимальная взлетная масса: 650 кг

650 кг Грузоподъемность: 55 кг

55 кг Максимальная скорость: 222 км/ч

222 км/ч Крейсерская скорость: 130 км/ч

130 км/ч Радиус действия: 150 км, обновленная версия – до 300 км

150 км, обновленная версия – до 300 км Потолок: 8200 м

8200 м Автономность: 24 часа

Украина имеет две версии этих дронов: один работает в радиусе 150 км, другой – 300 км. Байрактары имеют высокоточную систему оптического наведения на цель и оснащены электронно-оптической и инфракрасной камерой, кроме того, имеют лазерный дальномер.

Байрактары тяжело засечь и обезвредить / Фото Министерства обороны Украины

Байрактары могут уничтожать буквально все: разные ЗРК, например "Бук", "Грады", а также танки, колонны техники и т.д. Максимальная дальность управления беспилотником – до 150 км, благодаря чему можно вести постоянное чередование в воздухе и после обнаружения целей быстро выдвигаться к передовой для пуска ракеты.

Байрактары несут 2 управляемых противотанковых ракеты UMTAS с лазерной наводкой и дальностью пуска 0,5-8 км или же 4 корректируемых планирующих высокоточных авиабомбы Bozok, Roketsan MAM-C, MAM-L, которые способны поражать неподвижные и подвижные объекты на расстоянии до 8 км.

Потому эти беспилотники остаются очень опасными для вражеской армии. Они легкие, быстрые, маневренные, легкие в управлении и смертоносные. Их тяжело засечь и обезвредить.

Когда Украина получила Байрактары

Украина заключила соглашение о покупке дронов Bayraktar TB2 с Турцией еще в начале 2019 года. Уже весной 2021 беспилотники осуществляли дежурство на Востоке Украины.

Впервые дрон применили на фронте для уничтожения вражеской артиллерии, которая обстреливала деревню Гранитное Донецкой области. Тогда россияне не смогли поставить препятствия, не смогли сбить и даже обнаружить Байрактар.

Чем помогли Байракторы

Новые дроны Украина получила от Турции уже 2 марта этого года. Но имеющиеся беспилотники продолжали активно работать на фронте, так 28 февраля ударно-разведывательный Bayraktar TB2 нанес очередной удар прямо по ЗРК "Бук" армии РФ. В результате вся позиция, на которой находились еще и машины обеспечения или управления с личным составом, оказались в огне.

https://www.facebook.com/watch/?v=684223203027915

Также 26 февраля экипаж беспилотного авиационного комплекса Bayraktar TB2 уничтожил целый железнодорожный эшелон с горюче-смазочными материалами.

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В Сумской области вечером 1 марта начали применять Байрактары ​​против российских захватчиков, удалось обезвредить большое количество военной техники. Беспилотники обезвредили стоянку техники около 80 единиц (из них половина "Грады") возле села Пустовойтовка Роменского района. Кроме того, вблизи села Бишкинь уничтожены около 100 единиц российской техники, в основном танки и БТР. Кроме того, Байракторы активно уничтожают вражескую технику в Херсонской, Житомирской и других частях Украины.

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