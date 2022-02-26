Сили ЗСУ відбивають повітряні удари противника. З

До речі Обстріл дитсадка у Станиці Луганській: чому ЗСУ не застосували Bayraktar

За добу авіація здійснила 34 вильоти на вогневе ураження скупчень ворога в районі залізничної станції Городня Чернігівської області та автомобільного мосту біля Херсону.

Що таке Bayraktar

Це турецький ударний безпілотник, якого застосовують у збройних конфліктах. Дрон може нести керовані протитанкові ракети й авіабомби. Україна підписала контракт про закупівлю безпілотників 12 січня 2018 року.