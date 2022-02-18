Генерал-лейтенант Олександр Павлюк прокоментував загострення на Донбасі 17 лютого. Зокрема – обстріли об'єктів у селищі Станиця Луганська.

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Бойовики відкрили вогонь у бік Станиці Луганської

Зранку бойовики випустили 32 снаряди у бік житлових кварталів Станиці Луганської. Влучили, зокрема, у дитячий садочок. На той момент у дошкільному закладі перебували 20 дітей. Уламки розлетілись по приміщенню. Вихованці не постраждали, але травмувалися працівники. Згодом під обстріл потрапила залізнична станція Кіндрашівська-нова.

Чому військові не застосували Bayraktar у відповідь

Павлюк пояснив, що ЗСУ відповідали на обстріли російсько-окупаційних військ. Адже існувала загроза життю та здоров'ю військових та мирних мешканців. Втім, при цьому вони не застосували потужні дрони Bayraktar.

Наразі погода не дозволяє використовувати безпілотні літальні апарати. Насамперед – погода,

– відповів генерал-лейтенант.

Безпілотники Bayraktar на Донбасі: що відомо

Bayraktar TB2 – це турецький ударний безпілотник нового покоління. ЗСУ вперше застосували їх наприкінці жовтня 2021 року, аби змусити окупантів припинити смертельні атаки.

– це турецький ударний безпілотник нового покоління. ЗСУ вперше застосували їх наприкінці жовтня 2021 року, аби змусити окупантів припинити смертельні атаки. Згодом у Генштабі ЗСУ пояснили, що Bayraktar зможуть застосувати знову. Втім, робитимуть це лише у випадках, коли існуватиме загроза для життя українських захисників.

Чому Bayraktar – це "страшний сон" для окупантів: дивіться відео