Окупанти цинічно заговорили про "можливе загострення". З огляду на це, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зробив офіційну заяву.

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Ближче до вечора 17 лютого у російських телеграм-каналах почали поширювати інформацію про підготовку до евакуації населення. Мовилося нібито про селища, розташовані з обох боків лінії розмежування.

ЗСУ не планують наступу

Генерал-лейтенант наголосив, що ЗСУ неухильно дотримуються мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права. Українська армія не планує жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних мешканців. "Наші дії мають винятково оборонний характер", – запевнив він.

Відповідальність за ситуацію на тимчасово окупованих територіях несе держава-окупант, тобто Росія,

– додав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ попередив, що будь-яка шкода, яка може бути завдана людям чи об'єктам інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, є провокацією. Про це Україна проінформує міжнародні організації.

Бойовики зривають перемир'я

Станом на 22:00 російські найманці 50 разів порушували режиму припинення вогню. Ворог здійснив прицільні обстріли об'єктів соціальної інфраструктури, через це 2 цивільних зазнали поранень. При цьому, як пояснив Залужний, окупанти цинічно звинувачують у обстрілах ЗСУ.

Українська делегація у Тристоронній контактній групі звернулась до координатора від ОБСЄ, аби скликати екстрене засідання робочої групи з питань безпеки, а після цього – й засідання ТКГ.

Зранку 17 лютого проросійські бойовики обстріляли дитячий садок та залізничну станцію у Станиці Луганській, ліцей та житлові квартали у Врубівці.

Ввечері окупанти активізувалися знову й відновили атаки. Один із ворожих снарядів влучив у будинок в Станиці Луганській. Спалахнула пожежа.

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Уривок з допису головнокомандувача ЗСУ Залужного у фейсбуці:

За інформацією, що надходить з ОРДО, у деяких населених пунктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Донецьку, планується евакуація місцевого населення у зв’язку із можливим загостренням. Офіційно повідомляємо: Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права, не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних мешканців. Наші дії мають винятково оборонний характер. Відповідальність за ситуацію на тимчасово окупованих територіях несе держава-окупант Російська Федерація. Будь-яка шкода, що може бути завдана людям чи об’єктам інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, є провокацією. Українська сторона інформує міжнародні організації про підготовку таких провокацій.