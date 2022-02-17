Оккупанты цинично заговорили о "возможном обострении". Учитывая это, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сделал официальное заявление.

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Ближе к вечеру 17 февраля в российских телеграм-каналах начали распространять информацию о подготовке к эвакуации населения. Говорилось якобы о поселках, расположенных с обеих сторон линии разграничения.

ВСУ не планируют наступление

Генерал-лейтенант подчеркнул, что ВСУ неуклонно придерживаются минских договоренностей и норм международного гуманитарного права. Украинская армия не планирует никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей. "Наши действия носят исключительно оборонительный характер", – заверил он.

Ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях несет государство-оккупант, то есть Россия,

– добавил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ предупредил, что любой вред, который может быть нанесен людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией. Об этом Украина проинформирует международные организации.

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По состоянию на 19:00 российские наемники 47 раз нарушали режим прекращения огня. Враг совершил прицельные обстрелы объектов социальной инфраструктуры, из-за этого 2 гражданских получили ранения. При этом, как пояснил Залужный, оккупанты цинично обвиняют в обстрелах ВСУ.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обратилась к координатору от ОБСЕ, чтобы созвать экстренное заседание рабочей группы по вопросам безопасности, а после этого – и заседание ТКГ.

Утром 17 февраля пророссийские боевики обстреляли детский сад и железнодорожную станцию в Станице Луганской, лицей и жилые кварталы во Врубовке.

Вечером оккупанты активизировались снова и возобновили атаки. Один из вражеских снарядов попал в дом в Станице Луганской. Вспыхнул пожар.

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Отрывок из сообщения главнокомандующего ВСУ Залужного в фейсбуке​:

По информации, поступающей из ОРДО, в некоторых населенных пунктах на временно оккупированной территории, в частности в Донецке, планируется эвакуация местного населения в связи с возможным обострением. Официально сообщаем: Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются минских договоренностей и норм международного гуманитарного права, не планируют никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей. Наши действия носят исключительно оборонительный характер. Ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях несет государство-оккупант Российская Федерация. Любой вред, который может быть нанесен людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией. Украинская сторона информирует международные организации о подготовке таких провокаций.