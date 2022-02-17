Во время попадания снаряда они очень напугались. Об этом в комментарии 24 каналу рассказала жительница населенного пункта.
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"Весь детсад задрожал"
Она отметила, что во время обстрела сразу позвонили родителям и они по одному забирали детей.
Не то слово (как напугались дети – 24 канал). Сначала они шли необычные, как окаменевшие,
– поделилась жительница Станицы Луганской.
По ее словам, когда снаряд попал в помещение, дети завтракали. "Весь детсад задрожал. Детей собрали быстро, приехали МЧСники, вывели с воспитательницами и спустились к нам в подвал", – рассказала женщина.
В ВСУ рассказали об обстреле
Военный Вооруженных сил Украины рассказал, что враг применил тяжелую артиллерию 17 февраля примерно в 8:00. Противник использовал 122-миллиметровый артиллерийский снаряд.
"Один снаряд попал в помещение детского сада. Во время обстрела в помещении детсада на втором этаже находились около 20 детей, которые завтракали", – рассказал он.
С началом обстрелов детей эвакуировали в ближайшее бомбоубежище в подвале 5-этажного дома. Второй снаряд перелетел через здание детского сада и попал в детскую игровую площадку.
"Стоит отметить, что обстрелы начались еще с ночи. Ночью противник с использованием крупнокалиберных пулеметов и беспилотных летательных аппаратов сбрасывал гранаты", – добавил он.
Также украинский защитник отметил, что 17 февраля, кроме обстрелов в районе Станицы Луганской противник обстреливал населенные пункты Старый Айдар, Лобачово.
Свидетели рассказали о мощном обстреле детсада в Станице Луганской: смотрите видео
Оккупанты продолжают нагнетать ситуацию на Донбассе
- Оккупанты продолжают нагнетать ситуацию на Донбассе. Атакуют пророссийские боевики преимущественно из тяжелого вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.
- Известно о контузии трех работников садика в Станице Луганской, куда утром оккупанты попали из артиллерии. В тот момент там находились дети. К счастью, никто из них не пострадал.
- Почти 30 населенных пунктов оказались под огнем. Это – почти вся линия разграничения. Сейчас танки бьют в районе села Троицкое. С утра под обстрелы попал ряд инфраструктурных объектов, в частности железнодорожная станция "Кондрашевская-Новая" и локомотивное депо.
- Еще один сильный обстрел зафиксировали во Врубовке. Оккупанты попали в лицей тоже в момент, когда там находились ученики. Также они попали в газопровод. Поселок пока без газа.
- Красногоровка, Тарамчук, Степовое и Солодкое оказались без электроснабжения из-за вражеских атак.
- В штабе подчеркнули, что украинские защитники открывали огонь в ответ для прекращения активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих.