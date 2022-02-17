Во время попадания снаряда они очень напугались. Об этом в комментарии 24 каналу рассказала жительница населенного пункта.

К теме "У них была контузия": в результате обстрела садика в Станице Луганской пострадали 2 работника

"Весь детсад задрожал"

Она отметила, что во время обстрела сразу позвонили родителям и они по одному забирали детей.

Не то слово (как напугались дети – 24 канал). Сначала они шли необычные, как окаменевшие,

– поделилась жительница Станицы Луганской.

По ее словам, когда снаряд попал в помещение, дети завтракали. "Весь детсад задрожал. Детей собрали быстро, приехали МЧСники, вывели с воспитательницами и спустились к нам в подвал", – рассказала женщина.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

В ВСУ рассказали об обстреле

Военный Вооруженных сил Украины рассказал, что враг применил тяжелую артиллерию 17 февраля примерно в 8:00. Противник использовал 122-миллиметровый артиллерийский снаряд.

"Один снаряд попал в помещение детского сада. Во время обстрела в помещении детсада на втором этаже находились около 20 детей, которые завтракали", – рассказал он.

С началом обстрелов детей эвакуировали в ближайшее бомбоубежище в подвале 5-этажного дома. Второй снаряд перелетел через здание детского сада и попал в детскую игровую площадку.

"Стоит отметить, что обстрелы начались еще с ночи. Ночью противник с использованием крупнокалиберных пулеметов и беспилотных летательных аппаратов сбрасывал гранаты", – добавил он.

Также украинский защитник отметил, что 17 февраля, кроме обстрелов в районе Станицы Луганской противник обстреливал населенные пункты Старый Айдар, Лобачово.

Свидетели рассказали о мощном обстреле детсада в Станице Луганской: смотрите видео

Оккупанты продолжают нагнетать ситуацию на Донбассе