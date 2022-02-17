Соответствующие заявления генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал 17 февраля, отвечая на вопрос об обстрелах на Донбассе, сообщает 24 канал.

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В НАТО прокомментировали обстрелы на Донбассе

Мы обеспокоены тем, что Россия пытается создать повод для вооруженного нападения на Украину. До сих пор нет четкости, уверенности относительно намерений Москвы,

– отметил Столтенберг.

Генсек также добавил, что Альянс "пока не видит значительного отвода" сил России от украинских границ. "Мы призываем Россию сделать то, что она говорит, и отвести свои силы от границ", – сказал он. Столтенберг добавил, что это будет важным первым шагом к мирному политическому решению проблемы.

Важно! Несмотря на то, что Кремль уже несколько раз сообщал о якобы отводе войск, ни украинская сторона, ни международное сообщество не видят практического выполнения этих слов. Более того, США сообщили, что за последние дни Россия стянула к украинской границе еще 7 тысяч военных.

Обстрелы оккупантов на Донбассе: коротко

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