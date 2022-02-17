Соответствующие заявления генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал 17 февраля, отвечая на вопрос об обстрелах на Донбассе, сообщает 24 канал.
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В НАТО прокомментировали обстрелы на Донбассе
Мы обеспокоены тем, что Россия пытается создать повод для вооруженного нападения на Украину. До сих пор нет четкости, уверенности относительно намерений Москвы,
– отметил Столтенберг.
Генсек также добавил, что Альянс "пока не видит значительного отвода" сил России от украинских границ. "Мы призываем Россию сделать то, что она говорит, и отвести свои силы от границ", – сказал он. Столтенберг добавил, что это будет важным первым шагом к мирному политическому решению проблемы.
Обстрелы оккупантов на Донбассе: коротко
- Российские наемники значительно активизировались 17 февраля. По информации штаба ООС, по состоянию на 14:00 они 32 раза нарушили режим прекращения огня. В результате пострадали 2 военных и 2 мирных жителя.
- Боевики били по детскому саду и железнодорожной станции в Станице Луганской, а также обстреляли лицей и жилые кварталы во Врубовке.
- Украинское Министерство иностранных дел сразу же отреагировало на обстрел. Там отметили серьезное нарушение Минских соглашений со стороны России. Партнеров призвали немедленно осудить инцидент.
- Владимир Зеленский назвал обстрел садика большой провокацией со стороны пророссийских сил.
- А омбудсмен Людмила Денисова обратилась по этому поводу в представительство Детского фонда ЮНИСЕФ в Украине.
- В то же время в ЕС сообщили, что внимательно следят за обстрелами, однако пока дополнительных санкций не планируют.
- Офицер Вооруженных сил Юрий Кочевенко, который находится в зоне проведения ООС, подчеркнул, что армия находится в максимальной боевой готовности, но на провокации пока не отвечает. Он заверил, что ВСУ готовы выполнить любые поставленные государством боевые задачи.
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