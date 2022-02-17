Об этом СМИ сообщают со ссылкой представитель ЕС, прокомментировавший это перед встречей лидеров Евросоюза по поводу Украины. Источник говорит, что новые санкции против России на этой встрече пока не будут обсуждаться.

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В ЕС внимательно следят за обстрелами на Донбассе

Повод для санкций – это вопрос политической оценки. Мы пока не вступаем в эту дискуссию. Мы внимательно следим за ситуацией с обстрелами на Донбассе, и понимаем, что это может быть использовано как тест,

– отметил еврочиновник.

Представитель ЕС подчеркнул, что вопрос о новых санкциях вызывает разногласия во взглядах. На саммите, отметил он, в большинстве своем будет говориться о результатах переговоров с президентом России. О своих встречах с Путиным отчитаются президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

Украина призвала Запад осудить обстрелы

Отметим, что украинский МИД резко осудил события 17 февраля на Донбассе. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество осудить инцидент.

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Боевики активизировались на Донбассе: коротко об обстрелах

Еще до обеда 17 февраля боевики около 30 раз нарушили договоренность о прекращении огня. Почти во всех случаях они использовали запрещенное вооружение.

Ранение получил украинский военный и двое гражданских.

Оккупанты попали в детский сад в Станице Луганской, трое работников получили контузии. Воспитателей и детей помогли доставить в укрытие украинские военные.

Также под обстрел, в частности, попал и лицей во Врубовке.

По фактам циничных обстрелов СБУ и Офис генпрокурора открыли производство.

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