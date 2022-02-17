Про це ЗМІ повідомляють з посиланням на представника ЄС, який прокоментував це перед зустріччю лідерів Євросоюзу з приводу України. Джерело каже, що нових санкцій проти Росії на цій зустрічі наразі не обговорюватимуть.

До теми Цинічні обстріли дитсадка та ліцею: все, що відомо про загострення на Донбасі

У ЄС уважно стежать за обстрілами на Донбасі

Привід для санкцій — це питання політичної оцінки. Ми поки що не вступаємо в цю дискусію. Ми уважно стежимо за ситуацією з обстрілами на Донбасі, та розуміємо, що це може бути використано як тест,

– зазначив єврочиновник.

Представник ЄС наголосив, що питання нових санкцій викликає розбіжності у поглядах. На саміті, зауважив він, здебільшого мовитиметься про результати перемовин з президентом Росії. Про свої зустрічі з Путіним відзвітують президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Україна закликала Захід засудити обстріли

Зазначимо, що українське МЗС різко засудило події 17 лютого на Донбасі. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світову спільноту засудити інцидент.

Актуально Обстріл дитсадка в Станиці Луганській: у мережі з'явилось моторошне відео наслідків

Бойовики активізувались на Донбасі: коротко про обстріли

Ще до обіду 17 лютого бойовики близько 30 разів порушили домовленість про припинення вогню. Майже у всіх випадках вони використали заборонене озброєння.

Поранення утримав український військовий та двоє цивільних.

Окупанти поцілили у дитячий садок у Станиці Луганській, троє працівників отримали контузії. Вихователів та дітей допомогли доправити в укриття українські військові.

Також під обстріл, зокрема, потрапив і ліцей у Врубівці.

За фактами цинічних обстрілів СБУ та Офіс генпрокурора відкрили провадження.

Тим часом президент Зеленський направився в зону ООС: відео