Вже є постраждалі серед військових та цивільного населення. У цей час Кремль заявляє про ризик ескалації на Донбасі будь-якої миті. 24 канал зібрав всю інформацію про загострення на Сході.

Важливо Окупанти обстріляли з артилерії Станицю Луганську: снаряд потрапив у дитсадок

Що відомо про обстріли на Донбасі

Обстріляли дитсадок

Вранці 17 січня окупанти відкрили вогонь з артилерії у бік Станиці Луганської. Снаряди летіли у житлові квартали. Зокрема, влучили у дитячий садок. У закладі тоді перебували 20 дітей та 18 працівників персоналу.

Снаряд пробив стіну музичної зали. Уламки розлетілись по приміщенню. На щастя, у цій кімнаті не було занять, тому малеча не постраждала. Однак травмувались троє працівників садка. Контузії зазнали сторож, прачка та помічниця вихователя. Постраждалих забрали до лікарні. Вони перебувають у шоковому стані.

Обстріл дитсадка у Станиці Луганській / Фото Сергія Нещадима:

Гатили по залізниці

Крім дитсадка, під обстріл на Луганщині потрапила залізнична станція Кіндрашівська-нова. Обстріл пошкодив будівлю депо та один тепловоз.

Водночас і станція, і депо продовжують роботу. Працівники не постраждали.



Обстріл залізниці / Фото з телеграму "Залізні зміни"

Снаряди летіли в школу

Також окупанти обстріляли школу та житлові квартали Врубівки на Луганщині. Обстріл застав 30 учнів та 14 працівників, які були в ліцеї. Частина людей були змушені ховатись у підвалі, деяких дітей забрали батьки.

Один снаряд поцілив у двір школи та пошкодив вікна.



Слід від снаряду у школі / Фото Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації

Пошкоджені будинки мирних жителів

Бойовики обстріляли приватний будинок та газогін. Без газу залишилось 70 квартир в багатоповерхівках та 96 будинків.

Показали фото, на яких видно, що подвір'я будинку було засипане уламками, а поруч – сліди від снарядів.



Обстріли будинків / Фото Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації



Зруйноване подвір'я / Фото Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації

Майже 30 порушень "тиші" на передовій

Особливою тривожною ситуація є на фронті. В пресцентрі Операції об'єднаних сил повідомили, що лиш до обіду бойовики 29 разів порушували мирні домовленості. Застосовували заборонену "Мінськом" зброю.

Російські найманці обстрілювали ледь не кожен населений пункт. Відкривали вогонь біля Лобачового, Новоселівки Другої, Луганського, Світлодарська, Троїцького, Попасної, Мар'їнки, Зайцевого, Шумів, Невельського, Травневого, Авдіївки тощо.

Українські захисники були просто змушені відкрити вогонь у відповідь на таку вогневу активність окупантів. У результаті один військовий зазнав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Його стан – середньої важкості.

За попередньою інформацією, поранили ще двох цивільних.

Реакція України

У Міністерстві закордонних справ України назвали обстріл серйозним порушенням мінських угод з боку Росії. Дмитро Кулеба закликав весь світ негайно засудити інцидент.

Ми закликаємо всіх партнерів негайно засудити це серйозне порушення Мінських угод з боку Росії в умовах і так напруженої ситуації в галузі безпеки,

– заявив міністр.

Президент вирушив в ООС

Президент Володимир Зеленський вже поговорив про загострення з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем. Нардепка Мар'яна Безугла заявила, що президент вже поїхав в ООС через обстріли.

Зауважимо, що Зеленський вже другий день перебуває з робочою поїздкою на Донбасі. Напередодні він був з українськими військовими у Маріуполі.

Зеленський каже про "велику провокацію"

Президент переконаний, що обстріл дитячого садка у Станиці Луганській – це велика провокація. Тому важливо, щоб дипломати ОБСЄ залишалися в Україні, оскільки їх моніторинг стримує російських найманців.

СБУ та прокуратура відкрили справи

В Офісі генпрокурора заявили, що вже відкрили кримінальну справу за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Служба безпеки України проводить слідчі дії у межах кримінальних проваджень щодо тероризму, який спричинив тяжкі наслідки.

В ЄС не планують санкцій

У Євросоюзі відреагували на масштабні обстріли бойовиків. За інформацією ЗМІ, ЄС уважно стежать, але наразі додаткових санкцій не планують.

Там кажуть, що питання нових санкцій викликає розбіжності у поглядах. Тому знову говорять про перемовини з Росією.

Кремль попереджає про ризик ескалації

На обстріли своїх найманців відреагував і Кремль. У Москві заявили, що на Донбасі "дуже і дуже небезпечна ситуація".

Щоправда, речник президента Росії Дмитро Пєсков торочить нібито про "провокаційні дії Києва". Він у традиційній манері видав, що жоден західний представник не говорить про "ударний потенціал ЗСУ на лінії розмежування".

Насамкінець Пєсков цинічно підсумував – "ситуація в регіоні нагнітається".

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