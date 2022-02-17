Уже есть пострадавшие среди военных и гражданского населения. В настоящее время Кремль заявляет о риске эскалации на Донбассе в любой момент. 24 канал собрал всю информацию об обострении на востоке.

Важно Оккупанты обстреляли из артиллерии Станицу Луганскую: снаряд попал в детсад

Что известно об обстрелах на Донбассе

Обстреляли детсад

Утром 17 января оккупанты открыли огонь из артиллерии в сторону Станицы Луганской. Снаряды летели в жилые кварталы. В частности, попали в детский сад. В заведении тогда находились 20 детей и 18 работников персонала.

Снаряд пробил стену музыкального зала. Обломки разлетелись по помещению. К счастью, в этой комнате не было занятий, поэтому малыши не пострадали. Однако травмировались трое работников садика. Контузии подверглись сторож, прачка и помощница воспитателя. Пострадавших забрали в больницу. Они находятся в шоковом состоянии.

Обстрел детсада в Станице Луганской / Фото Сергея Нещадима:

Били по железной дороге

Кроме детсада, под обстрел на Луганщине попала железнодорожная станция Кондрашевская-Новая. Обстрел повредил здание депо и один тепловоз.

В то же время и станция, и депо продолжают работу. Работники не пострадали.



Обстрел железной дороги / Фото из телеграмма "Железные смены"

Снаряды летели в школу

Также Оккупанты обстреляли школу и жилые кварталы Врубовки на Луганщине. Обстрел застал 30 учеников и 14 работников, которые были в лицее. Часть людей были вынуждены прятаться в подвале, некоторых детей забрали родители.

Один снаряд попал во двор школы и повредил окна.



След от снаряда в школе / Фото Попаснянской городской военно-гражданской администрации

Повреждены дома мирных жителей

Боевики обстреляли частный дом и газопровод. Без газа осталось 70 квартир в многоэтажках и 96 домов.

Показали фото, на которых видно, что двор дома был засыпан обломками, а рядом – следы от снарядов.



Обстрелы домов / Фото Попаснянской городской военно-гражданской администрации



Разрушенный двор / Фото Попаснянской городской военно-гражданской администрации

Почти 30 нарушений "тишины" на передовой

Особой тревожная ситуация на фронте. В пресс-центре Операции объединенных сил сообщили, что лишь до обеда боевики 29 раз нарушали мирные договоренности. Применяли запрещенное "Минском" оружие.

Российские наемники обстреливали чуть ли не каждый населенный пункт. Открывали огонь возле Лобачового, Новоселовки Второй, Луганского, Светлодарска, Троицкого, Попасной, Марьинки, Зайцево, Шумов, Невельского, Травневого, Авдеевки и тому подобное.

Украинские защитники были просто вынуждены открыть огонь в ответ на такую огневую активность оккупантов. В результате один военный получил ранение. Боец находится в лечебном учреждении. Его состояние – средней тяжести.

По предварительной информации, ранили еще двух гражданских.

Реакция Украины

В Министерстве иностранных дел Украины назвали обстрел серьезным нарушением минских соглашений со стороны России. Дмитрий Кулеба призвал весь мир немедленно осудить инцидент.

Мы призываем всех партнеров немедленно осудить это серьезное нарушение Минских соглашений со стороны России в условиях и так напряженной ситуации в области безопасности,

– заявил министр.

Президент отправился в ООС

Президент Владимир Зеленский уже поговорил об обострении с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем. Нардеп Марьяна Безуглая заявила, что президент уже уехал в ООС из-за обстрелов.

Заметим, что Зеленский уже второй день находится с рабочей поездкой на Донбассе. Накануне он был с украинскими военными в Мариуполе.

Зеленский говорит о "большой провокации"

Президент убежден, что обстрел детского сада в Станице Луганской – это большая провокация. Поэтому важно, чтобы дипломаты ОБСЕ оставались в Украине, поскольку их мониторинг сдерживает российских наемников.

СБУ и прокуратура открыли дела

В Офисе генпрокурора заявили, что уже открыли уголовное дело по фактам нарушения законов и обычаев войны .

. Служба безопасности Украины проводит следственные действия в рамках уголовных производств по терроризму, который повлек тяжкие последствия.

В ЕС не планируют санкций

В Евросоюзе отреагировали на масштабные обстрелы боевиков. По информации СМИ, ЕС внимательно следят, но пока дополнительных санкций не планируют.

Там говорят, что вопрос новых санкций вызывает разногласия во взглядах. Поэтому снова говорят о переговорах с Россией.

Кремль предупреждает о риске эскалации

На обстрелы своих наемников отреагировал и Кремль. В Москве заявили, что на Донбассе "очень и очень опасная ситуация".

Правда, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорит якобы о "провокационных действиях Киева". Он в традиционной манере выдал, что ни один западный представитель не говорит о "ударном потенциале ВСУ на линии разграничения".

Наконец Песков цинично подытожил - "ситуация в регионе нагнетается".

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