Войска стягивают даже после объявления отвода

За последние несколько дней Россия стянула к границе с Украиной еще 7 тысяч военных. При этом, подведение части подразделений произошло после того, как Минобороны государства-агрессора заявило о завершении ряда учений.

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Российские власти заявили, что отводят войска от границы с Украиной. Это заявление привлекло много внимания как здесь (в США – 24 канал), так и по всему миру. Однако сейчас мы знаем, что это была ложь,

– подчеркнули в Белом доме.

Там добавили, что Россия заявляла о готовности к дипломатическому взаимодействию, однако сейчас есть все признаки того, что россияне скрытно мобилизуются для войны.

Повод для вторжения могут состряпать

По словам представителя Белого дома, США продолжают получать сигналы о намерениях россиян сфабриковать повод для вторжения в Украину. Речь идет о различных сценариях – от провокаций на временно оккупированных территориях до обвинений НАТО в проведении операций якобы с намерениями вторгнуться на территорию России.

"Мы ожидаем больше лживых заявлений в российских медиа в течение следующих дней", – подчеркнули в Белом доме и призвали международное сообщество не верить таким заявлениям.

США и союзники продолжат дипломатические усилия для предотвращения обострения, но в то же время остаются готовыми решительно ответить на любую новую агрессию России.

Что известно о якобы завершении учений

Утром 15 февраля в России заявили, что завершили ряд учений, поэтому часть войск якобы возвращается на места постоянной дислокации.

Однако в США и НАТО не видят признаков деэскалации, ведь возле Украины до сих пор находятся 150 тысяч вражеских войск.

Впоследствии Россия показала видео, на котором якобы забирает танки из-под границ Украины. Впрочем, точное местоположение техники на них установить невозможно.

Президент Владимир Зеленский также отметил, что весомые изменения не произошли, поэтому констатировать отвод пока невозможно.

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