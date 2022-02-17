Війська стягують навіть після оголошення відведення
За останні кілька днів Росія стягнула до кордону з Україною ще 7 тисяч військових. При цьому, підведення частини підрозділів відбулося після того, як міноборони держави-агресорки заявили про завершення низки навчань.
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Російська влада заявила, що відводить війська від кордону з Україною. Ця заява привернула багато уваги як тут (у США – 24 канал), так і по всьому світу. Однак зараз ми знаємо, що це була брехня,
– наголосили у Білому домі.
Там додали, що Росія заявляла про готовність до дипломатичної взаємодії, однак зараз є всі ознаки того, що росіяни приховано мобілізуються для війни.
Привід для вторгнення можуть сфабрикувати
За словами представника Білого дому, США продовжують отримувати сигнали про наміри росіян сфабрикувати привід для вторгнення в Україну. Мовиться про різні сценарії – від провокацій на тимчасово окупованих територіях до звинувачень НАТО в проведенні операцій нібито з намірами вдертися на територію Росії.
"Ми очікуємо більше брехливих заяв у російських медіа впродовж наступних днів", – підкреслили у Білому домі та закликали міжнародну спільноту не вірити таким заявам.
США та союзники продовжать дипломатичні зусилля для запобігання загостренню, але водночас залишаються готовими рішуче відповісти на будь-яку нову агресію Росії.
Що відомо про нібито завершення навчань
- Зранку 15 лютого у Росії заявили, що завершили низку навчань, тому частина військ нібито повертається на місця постійної дислокації.
- Однак у США та НАТО не бачать ознак деескалації, адже біля України досі перебувають 150 тисяч ворожих військ.
- Згодом Росія показала відео, на якому нібито забирає танки з-під кордонів України. Втім, точне місце розташування техніки на них встановити неможливо.
- Президент Володимир Зеленський також зазначив, що вагомі зміни не відбулися, тому констатувати відведення наразі неможливо.
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