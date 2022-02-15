Відповідну заяву про війська Росії американський президент Джо Байден зробив 15 лютого під час термінового звернення щодо України

До теми Байден виступає з терміновим зверненням щодо України: онлайн-трансляція

США не бачать відведення російських військ

Раніше у Москві заявили, що після нібито навчань почали відводити свої війська від кордонів України. За словами Байдена, США перевіряють цю інформацію. Однак аналітики заявляють, що "відведення" військових наразі не відбувається, а Росія зберігає свої позиції, які становлять загрозу для України.

150 тисяч військових перебувають у Росії та в Білорусі вздовж кордону з Україною,

– наголосив Байден.

За його словами, вторгнення держави-агресорки в Україну залишається можливим.

До слова, президент США також зазначив, що у випадку війни його країна "втрутиться у неї за власним бажанням".

Доповнюємо новину...