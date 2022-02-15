Соответствующее заявление о войсках России американский президент Джо Байден сделал 15 февраля во время своего срочного обращения по Украине, сообщает 24 канал.

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США не видят отвода российских войск

Ранее в Москве заявили, что якобы после учений начали отводить свои войска от границ Украины. По словам Байдена, США проверяют эту информацию. Однако аналитики заявляют, что "отвод" военных пока не происходит, а Россия сохраняет свои позиции, которые представляют угрозу для Украины.

150 тысяч военных находятся в России и в Беларуси вдоль границы с Украиной,
– подчеркнул Байден.

По его словам, вторжение государства-агрессора в Украину остается возможным.

К слову, президент США также отметил, что в случае войны его страна "вмешается в нее по собственному желанию".

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