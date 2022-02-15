24 канал сообщает, что соответствующее заявление Дмитрий Кулеба сделал во время брифинга 15 февраля. В частности министр иностранных дел Украины выходит на брифинги из-за агрессии России против нашего государства.

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Кулеба отреагировал на очередное заявление Кремля

Дмитрий Кулеба заявил, что Россия создала в Европе безопасностный кризис. Министр сказал, что сейчас "речь идет о безопасности мира".

Министр ответил на вопрос относительно заявления России о якобы отводе войск.

Поэтому у нас есть правило: не услышим и тогда поверим, а увидим – тогда поверим. Увидим отвод – поверим в деэскалацию,

– сказал глава МИД.

В то же время Кулеба считает, что Украине вместе с партнерами "удалось сдержать Россию от какого-либо дальнейшего обострения".

Глава МИД также заявил, что безопасностная ситуация напряженная, но полностью контролируемая. Так как дипломатия продолжает работать.

Кратко о последних дипломатических усилиях для деэскалации ситуации

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