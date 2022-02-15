Обращение трех президентов опубликовала прессекретарь Леонида Кучмы. Речь идет о гарантиях безопасности, которые предоставили Украине после присоединения к Договору о нераспространении ядерного оружия.

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Президенты напомнили о "торжественных обещаниях" супердержав

Президенты отметили, что предоставление гарантий безопасности стало условием добровольного отказа Украины от ее ракетно-ядерного потенциала.

На то время он (ядерный потенциал Украины – 24 канал) был третьим в мире, превосходя потенциалы Франции, Великобритании и КНР. Теперь Украина может вспоминать торжественные обещания "большой четверки" разве что как издевательство,

– говорится в обращении.

Украине грозит экономическая блокада

Авторы документа отметили, что в 2014 году Россия разрушила территориальную целостность Украины. Сейчас же опасность подстерегает наше государство с 3 сторон. Украине грозит экономическая блокада – энергетическая с севера и морская – с юга.

Недопустимость экономического давления на Украину тоже была зафиксирована, как один из пунктов Будапештского меморандума. Что же мы слышим в ответ на такие действия от участников соглашения, на чью защиту и на чью решимость мы должны рассчитывать? Только призывы к их гражданам и дипломатам бежать из опасной Украины как можно быстрее,

– добавили президенты.

Кучма, Ющенко и Кравчук вспомнили и о санкциях, которые обещают западные государства против России. Однако, отмечают они, о "Северном потоке-2", отключении от SWIFT конкретики нет.

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Время доказать, что Будапештский меморандум – не обман

Сегодня решающий момент, когда можно доказать, что Будапештский меморандум не был простым обманом. Что сильный может быть честным и смелым. Так докажите свою истинную силу,

– отметили в обращении.

Президенты уверены, что сейчас на кону – не только судьба Украины, но и безопасность всего мира. Они призвали пойти на те шаги, которые могут остановить агрессора.

Что известно о Будапештском меморандуме: