"После Эр-Рияда одна из договоренностей с США была о не нанесении ударов по энергетической инфраструктуре. В то же время Россия продолжает нарушать эту договоренность. Уже были повреждения энергетических объектов в Херсоне, Харькове и на Полтавщине. И сегодня утром очередной российский удар повредил энергообъект в Херсоне, оставив без света 45 тысяч жителей", – сообщил глава МИД Андрей Сибига во время
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Россия уже несколько раз нарушила режим прекращения огня по энергетическим объектам, –Сибига
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Россия уже несколько раз нарушила режим прекращения огня. Несмотря на перемирие, она продолжала атаковать украинские энергетические объект.